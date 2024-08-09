Эксперты из Швеции: Украина оказывает давление на РФ, которого мы раньше не видели, а Путин растерян

Операция в Курской области и продвижение по территории России меняет динамику войны. Украина оказывает давление на Москву, что стало неожиданностью как для врага, так и для партнеров. Кремлевский диктатор Владимир Путин в растерянности и не знает, как реагировать.

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Об этом заявили шведские эксперты. Их комментарии в Курской области цитирует издание SVT Nyheter.

Так, бывший подполковник Йоаким Паасикиви отметил, что "атака Украины на объекты внутри России и продвижение на территории РФ меняют динамику войны".

"Это влияет как с тактической, так и с оперативной и стратегической точки зрения", – говорит он.

Украинские силы, возможно, продвинулись на 35 километров вглубь российской Курской области за последние дни. Россия объявила в этом районе чрезвычайное положение.

Кроме того, в ночь на пятницу украинские военные атаковали авиабазу в Липецкой области. Четыре села эвакуировали, там также объявили чрезвычайное положение. Липецк находится вдали от украинской границы, около 300 километров.

"Сейчас Украина оказывает давление на Россию, которого мы раньше не видели", – говорит Паасикиви.

По его словам, продвижение под Курском влияет на развитие тактически, ведь атаке подвергаются российские подразделения и оперативно, поскольку подъездные пути перекрыты.

"Но и стратегически: Путин должен как-то реагировать, он не может этого игнорировать", – отметил бывший подполковник Йоаким Паасикиви.

Его мнение поддержал шведский журналист SVT Берт Сундстрем, ранее работавший корреспондентом в Москве. Он также считает, что Россия не готова к подобному.

"Путин выглядит почти растерянным в некоторых роликах, которые транслировали по российскому телевидению. Вопрос в том, что подумают россияне. О последствиях трудно что-то сказать", – журналист.

В то же время и Пааскиви, и Сундстрем отмечают, что война для Украины далеко не выиграна. Кроме того, эксперты отмечают, что слишком рано говорить о том, будет ли наступление Украины и продвижение по российской территории каким-либо эффектом в долгосрочной перспективе.

Но на самом деле это свидетельствует о том, что Россия не может защитить хотя бы эту часть своей страны, и это в целом вызовет некоторые вопросы, – говорит Йоаким Паасикиви.

Напомним, 9 августа, на четвертый день боев в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Жителей населенных пунктов вблизи границы эвакуировали, всему региону разрешили бесплатно пользоваться мобильной связью.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ISW считают, что Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть территорию в Курской области, которую якобы контролируют украинские войска, а также прекратить их продвижение вглубь России. Военное командование оккупантов имеет ряд возможных курсов действий, которые будут придерживаться, чтобы ответить на украинскую операцию.

В минобороны Франции отметили, что военная операция в Курской области имеет "определенный первоначальный успех". Как считают французские военные, это стало возможным из-за плохой подготовки российских окупантов.

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