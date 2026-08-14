Беларусь усиливает военное присутствие у границы с Украиной: в ГПСУ оценили угрозы

Беларусь продолжает наращивать военное присутствие вблизи границы с Украиной и формирует новую десантно-штурмовую бригаду. В то же время украинские пограничники пока не видят непосредственной угрозы для страны.

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В Государственной пограничной службе подчеркивают, что ситуация находится под постоянным контролем. Об этом в эфире телеканала сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Беларусь продолжает наращивать военный потенциал

По словам представителя ГПСУ, Беларусь и в дальнейшем усиливает свои военные возможности на южном направлении и развертывает новые подразделения вблизи украинской границы.

Андрей Демченко отметил, что Минск использует риторику о якобы угрозе со стороны Украины еще с 2022 года. Именно этим белорусские власти объясняют необходимость укрепления своих военных возможностей.

Существует ли угроза для Украины

В Государственной пограничной службе подчеркнули, что на данный момент оснований говорить о подготовке наступательных действий нет.

По словам Демченко, не стоит ожидать, что размещенные на этом направлении силы способны создать непосредственную угрозу для Украины.

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В ГПСУ подчеркнули, что украинская сторона внимательно следит за ситуацией на границе и осуществляет постоянный мониторинг возможных рисков.

В настоящее время пограничники рассматривают действия Беларуси как потенциальный фактор угрозы, однако признаков подготовки к новому наступлению не фиксируют.

"Фактически, не стоит сейчас ожидать, что это какая-то сила, которая может там создать угрозу нашей стране", — отметил Демченко.

Ранее самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отправлять военных на войну в Украину. Ведь страна не заинтересована в участии в боевых действиях и поддерживает мирное урегулирование конфликта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае наступления российских войск с территории Беларуси ответ Украины будет мгновенным. Ведь уже в первые часы боевых действий под удар могут попасть объекты критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование белорусской власти.

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