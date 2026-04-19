'Беларусь является вражеской территорией': офицер НГУ о вероятной угрозе наступления с севера

Беларусь является вражеской территорией и оттуда можно ожидать различных недружественных действий. Однако врагу не удастся скрыто накопить там значительные силы и подготовить масштабное наступление оттуда на Украину.

Такие действия неизбежно будут выявлены украинской разведкой и Силами обороны еще на этапе подготовки. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко.

"Я убежден, что главной целью любых движений врага на территории Беларуси является отвлечение наших сил. К сожалению, Беларусь является вражеской территорией и оттуда можно ждать различных недружественных действий. Мы должны это учитывать и делаем это. Я думаю, что никаких неожиданностей глобальных быть не может. Ведь, как только там начинаются какие-то не дружественные действия, мы на это сразу реагируем", – сказал он.

Военный подчеркнул: враг не сможет сконцентрировать на территории РБ группировки в десятки тысяч военных, чтобы организовать масштабное наступление так, чтобы мы этого не заметили.

Офицер НГУ добавил, что вероятность втягивания Беларуси в войну против Украины остается низкой. Несмотря на это, в случае возникновения такого сценария Киев имеет достаточные возможности для ответа, что может поставить под угрозу режим Лукашенко.

"Теоретически Беларусь может быть втянута в войну против Украины. Я считаю, что вероятность этого очень низкая. Если же такое произойдет, я убежден, что нам есть чем ответить. Думаю, что при таком сценарии режим Лукашенко будет уничтожен", – отметил Ильенко.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны развивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

