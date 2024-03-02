Беларусы и россияне не смогли согласовать цену на изготовление деталей к РСЗО 'Град' – ГУР

Предприятия Беларуси и России не смогли согласовать между собой цену на изготовление деталей к РСЗО "Град". Спор возник во время встречи представителей компаний, и после напряженных переговоров было решено, что производством займутся субподрядчики без соответствующих лицензий, что означает снижение качества продукции.

Об этом 2 марта сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. "Предприятия государства-агрессора России и его сателлита Беларуси не пришли к согласию относительно стоимости деталей и узлов к ракетным системам залпового огня "Град", – говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что согласно контракту беларуский подрядчик ОАО "Волатавто" должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции российскому заказчику ЗАО "Специальное конструкторское бюро".

Речь идет, в частности, о рамах, основаниях, направляющих трубах, люльках и других элементах боевых машин.

Спор возник во время встречи, когда делегация "Волатавто" представила бумаги с расчетами – стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.

После напряженных переговоров беларусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" – производить составляющие будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий.

"Это будет означать снижение качества продукции, а значит – повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град"", – заявили в ГУР.

В украинской военной разведке добавили, что оба предприятия находятся под действием международных санкций.

Напомним, на прошлой неделе на железной дороге в Беларуси зафиксировали крупную колонну военной техники. Формирование двух эшелонов происходило на станции Озерище в Минске.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее журналисты-расследователи установили, что с начала полномасштабного вторжения РФ по октябрь 2023 года в Беларусь вывезли по меньшей мере 2442 ребенка из Украины, больше всего – из Мариуполя и Лисичанска. В детских лагерях Беларуси маленьким украинцам промывают мозги по советским стандартам.

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