Бельгия предоставит Украине более €600 млн военной помощи: в Минобороны раскрыли подробности

Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник, 22 января, провел телефонный разговор с бельгийской коллегой Людивин Дедондер. По итогам этих переговоров стало известно, что Бельгия в 2024 году планирует предоставить нашему государству 611 миллионов евро военной помощи.

Видео дня

Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook. Также у Бельгии есть долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших Сил обороны, добавил он.

Глава Минобороны Украины рассказал, что с Дедондер он обсудил последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между двумя государствами.

Он отметил, что высоко ценит непоколебимую поддержку бельгийских партнеров.

"Благодарен Бельгии за участие в коалиции военно-воздушных сил, в частности в программе подготовки пилотов", – написал Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Бельгия подтвердила, что хочет передать Украину многоцелевые истребители F-16 для прикрытия неба. Правда, самолеты могут поступить не раньше 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!