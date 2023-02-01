Беларуские добровольцы, воюющие за Украину, захватили в плен наемников ЧВК ''Вагнер''. Видео

Беларуские добровольцы, защищающие Украину в составе Полка имени Кастуся Калиновского, захватили в плен двух наемников частной военной компании "Вагнер". Оба пленных оказались заключенными, которых организатор ЧВК Евгений Пригожин вытащил из мест отбывания заключения с обещанием отпустить на свободу после полугода участия в войне против Украины.

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Зэкам, которые смогут выжить в течение шести месяцев боев, обещали "новые документы" и что "все будет четко". Фрагмент допроса беларуские добровольцы показали на видео, пленных они рассчитывают обменять на попавших в российский плен побратимов.

"Бойцы подразделения БПЛА имени Никиты Кривцова Полка Калиновского взяли в плен оккупантов из ЧВК"Вагнера". Мы пополнили обменный фонд и увеличили шансы обмена наших героев, находящихся в заложниках у РФ", - отмечено в подписи к видео в Telegram-канале Полка Калиновского.

На видео воин допрашивает двух мужчин, сидящих на полу у стены с завязанными глазами. У одного из них руки связаны за спиной, у второго правая рука перебинтована и висит на перевязи.

Пленные рассказали, что в Украине они воюют около двух месяцев. В ЧВК "Вагнер" они попали "с зоны".

"Приехал представитель ЧВК "Вагнер" в лагерь. Ну, где отбывали наказание. И предложил: заключаешь контракт, шесть месяцев проходит, служишь - и все. По истечении шести месяцев новые документы [выдают], короче, все четенько", – рассказывают пленные.

На вопрос, кто их взял в плен, наемники отвечают: "Беларусы, ГУР". Они также подтвердили, что с ними обращаются нормально. Воин же Полка Калиновского отмечает, что после допроса пленным продолжат оказывать медицинскую помощь.

"Хотелось бы также обратиться ко всем российским военнослужащим, которые вдруг вздумают пойти, для того, чтобы отслужить, попытаться, полгода на войну в Украину и после этого получить амнистию. Как правило, заканчивается все по другому. Однако я хочу сказать, что Полк Калиновского действует почти по всем фронтам. И если сдадитесь в плен беларусам из ГУР, Полку Калиновского, мы гарантируем вам нормальное человеческое отношение, оказание медицинской помощи и соблюдение ваших прав как человека", – говорит доброволец.

"Это не пизд*ж все, нормально пацаны относятся", – поддакивают пленные.

"Добро пожаловать в Украину" не буду говорить. Но если уж попали, то сдавайтесь в плен. Сдавайтесь в плен! Будете целее и останетесь живым", – резюмировал боец-доброволец.

Также беларусы показали пленных уже без завязанных скотчем глаз.

"Мы бойцы ЧВК "Вагнер". Нас взяли в плен бойцы Полка Калиновского. Мы обращаемся к нашему руководству и командованию РФ. Чтобы обменяли нас на бойцов Полка Калиновского, находящихся в плену у нас", – говорят наемники на видео.

Напомним, ранее в СМИ показали, в каких условиях содержатся российские пленные в Украине. В специальных лагерях, где оккупанты ожидают обмена, у них есть трехразовое питание, а также комната отдыха, им также оказывают медицинскую помощь.

При этом Украина в отличие от России предоставила Организации Объединенных Наций и представителям международных правозащитных организаций доступ к пленным. За условиями содержания пленных следят представители Красного Креста, регулярно посещающие лагерь.