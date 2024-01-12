Белый дом: есть острая потребность в согласовании помощи Украине

Администрация президента США Байдена назвала необходимость в дальнейшей военной помощи для Украины острой. Прежде всего она нужна именно сейчас, зимой.

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Об этом заявил глава Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в Конгрессе ждет одобрения очередной запрос президента с "большим пакетом" дальнейшей помощи Украины.

"Мы объявили в декабре о последнем пакете по президентским полномочиям, на который имели финансирование... Россияне сейчас усиливают ракетные удары по украинским городам. Они применяют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы. Поэтому потребность в помощи остра именно сейчас, непосредственно в эти зимние месяцы", – подчеркнул Кирби.

Глава Совета нацбезопасности Белого дома также надеется, что Конгресс в ближайшее время одобрит запрос Байдена с пакетом дальнейшей поддержки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, межпартийные баталии в США, связанные с выборами президента, надолго парализовали работу Конгресса США, который не смог принять закон о предоставлении Украине военной помощи. Республиканцы настаивают, что выделение многомиллиардного пакета должно состояться одновременно с усилением борьбы с нелегальной иммиграцией на южной границе страны, но демократы против.

Ранее президент Зеленский в своем обращении к стране намекнул, что в этом году ВСУ также получат много западного вооружения. По его словам, в Киеве знают, как реализовать приоритеты государства.

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