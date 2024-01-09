'Видим, как реализовать украинские приоритеты': Зеленский намекнул, что в этом году также будет много иностранного оружия. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что в этом году украинские защитники также получат много иностранных оружий. Он заявил, что власти знают, как реализовать украинские приоритеты.

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Об этом глава государства рассказал во время вечернего видеообращения. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

Так, во вторник, 9 января, Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Сегодня было особое заседание – при непосредственном, очном участии всех основных командующих и руководителей операций. Вместе с главкомом, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом, Минцифры детально проанализировали обеспечение снарядами и дронами. Распределение между бригадами и подразделениями. Ежедневные потребности. вся логистика должна стать быстрее. Обсудили открытие новых линий производства оружия и боеприпасов в Украине – на наших предприятиях и вместе с партнерами", – рассказал он.

Также во время заседания были рассмотрены поставки, которые Украина ожидает в этом году. При всей существующей проблематике в мире аккуратный, четкий подход власти к каждой потребности, к каждой возможности способен обеспечить Силы обороны всем необходимым, заверил президент.

"Мы видим, как реализовать украинские приоритеты в этом году: что для этого нужно, кто для этого нужен и какие сигналы могут сработать", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что отдельно и детально была проанализирована работа украинских Воздушных сил, всех защитников неба. Результаты сбивания российских ракет и дронов.

"То, что удалось. То, что должно удаваться. Продолжаем работать и со всеми партнерами, чтобы усилить нашу ПВО. И в то же время – чтобы усилить давление на Россию. Санкции мира, безусловно, работают. И работают неплохо. Есть четкие свидетельства торможения русского" оборонки". Но, чтобы результат санкций был стопроцентный, так же полностью должны быть перекрыты и схемы обхода санкций. А также нужны новые глобальные шаги против тех, кто продолжает помогать России. Каждый в мире знает этот небольшой перечень сообщников терроризма. Будем говорить по этому поводу с партнерами дополнительно", – добавил он.

Кроме того, сегодня глава государства провел уже три телефонных разговора с лидерами : президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

"Я поблагодарил Румынию за тот уровень сотрудничества, который уже достигнут. Мы имеем очень хорошие результаты и в Дунайском регионе, и в черноморском сотрудничестве, и в целом во взаимодействии между нами", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Румынией нашего движения в Евросоюзе.

"Точно есть потенциал, чтобы увеличить трансграничное взаимодействие, в частности в треугольнике Украина - Румыния – Молдова. Обсудили с президентом Йоханнисом сегодня и некоторые перспективные вопросы по обороне – то, как можем вместе укрепить позиции. В частности, обсудили подготовку наших пилотов F-16", – добавил президент.

По его словам, хороший разговор был и с президентом Польши.

"Я благодарен Польше за неизменную помощь Украине в вопросах о нашем вступлении в Евросоюз. Что бы ни происходило, стратегически мы работаем все же вместе в Европе. Сегодня обсудили, в частности, наше взаимодействие в вопросах работы с НАТО – Украина должна стать членом Альянса. Проинформировал президента Дуда относительно ситуации на фронте, а также о продолжающихся российских ударах и нашей защите, наших потребностях. В частности, потребности в поддержке. Я ценю слова президента Дуды о единстве, которое нам так необходимо", – отметил Зеленский.

Также важный разговор был и с главой правительства Бельгии.

"Сейчас Бельгия начала свое председательство в Совете Евросоюза, и я благодарен за то, что поддержка Украины и международного права является одним из приоритетов бельгийского председательства. Мы вместе с Бельгией достигли некоторых действительно прорывных вещей, в том числе использования российских активов для поддержки Украины. И это один из тех примеров, когда бельгийское лидерство имеет глобальное значение.Я благодарен и за поддержку санкций против России, а также за четкую поддержку нашей евроинтеграции. За этот год мы можем значительно продвинуться и по переговорам о вступлении с Украиной, и по поводу более решительного отношения мира к российским активам. Агрессор должен платить за то, что он натворил. И это справедливо", – добавил президент.

Он уточнил, что также со всеми лидерами говорил и о работе по Формуле мира, поскольку уже скоро состоится встреча советников в Давосе.

"Работаем, чтобы она была и достаточно представительной, и содержательной тоже. Это нам удается, и я благодарю всех, кто помогает! Слава всем, кто работает ради свободы, всем, кто воюет ради свободы! Кто делает все, чтобы свобода становилась крепче и чтобы террор – именно террор – проигрывал. Каждую неделю – меньше возможностей для России. Каждую неделю – больше возможностей для Украины", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 января, также провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом. Лидеры обеих стран среди прочего обсудили пути увеличения пропускной способности пограничных переходов.

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