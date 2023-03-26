Белый дом: нет признаков, что Путин готов разместить ядерное оружие в Беларуси

В Белом доме отреагировали на угрозы российского диктатора Владимира Путина по поводу "ядерки". Там заявили, что нет признаков того, что Путин готов разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

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Об этом сообщает CNN. Отмечается, что координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не фиксируют признаки того, что РФ готовит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Нам просто нужно посмотреть, до чего это пойдет. Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или переместил какое-либо ядерное оружие", – сказал Кирби.

В то же время издание отмечает, что США преуменьшают значение слов Кирби, заявляя, что нет никаких признаков того, что Россия планировала применить ядерное оружие.

"Украина называет эти планы шагом к внутренней дестабилизации Беларуси. Последняя расположена к западу от России на длинной северной границе Украины, является одним из ближайших союзников Москвы. Это помогло России начать свое первоначальное вторжение в Украину в феврале 2022 года, позволив кремлевским войскам войти в страну с севера", – пишет СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин пригрозил размещением ядерного оружия в Беларуси после заявления Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Он отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие. Однако, по словам диктатора, непризнанный президент РБ Александр Лукашенко давно просил разместить на территории страны российское ядерное оружие.

Также OBOZREVATEL писал, что заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси не что иное, как признание в собственном страхе. Кремлевский лидер понимает, что проигрывает, поэтому единственное, что ему остается, – пугать тактикой.

Американский Институт изучения войны считает, что угрозы Путина о размещении тактического ядерного оружия в РБ не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

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