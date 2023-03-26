Путин напуган, ему осталось только угрожать ядерным оружием, – Подоляк

Заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси не что иное, как признание в собственном страхе. Кремлевский лидер понимает, что проигрывает, поэтому единственное, что ему остается, – пугать тактикой.

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Соответствующее мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter. Кроме того, по его словам, диктатор таким заявлением зафиксировал свое очередное преступление.

"Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает, и ему осталось только пугать тактикой. И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении ядерного..." – написал Подоляк.

Напомним: Путин пригрозил размещением ядерного оружия в Беларуси после заявления Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Он отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие. Однако, по словам диктатора, непризнанный президент РБ Александр Лукашенко давно просил разместить на территории страны российское ядерное оружие.

Путин также заявил, что РФ есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– американский Институт изучения войны считает, что угрозы президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси не имеют отношения к риску перерастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким;

– между тем международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. В ICAN отметили, что Европа не может быть в безопасности, пока у РФ есть такое вооружение.

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