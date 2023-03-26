Европа будет в опасности, пока у Путина есть ядерное оружие – ICAN

Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. В ICAN отметили, что Европа не может быть в безопасности, пока у РФ есть такое вооружение.

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По словам исполняющего обязанности директора ICAN Даниэля Хёгста, страны обязаны рассматривать ядерное оружие, как глобальную проблему. Об этом говорится в его заявлении, пишет The Guardian.

Хёгст отметил, что российский диктатор продолжает использовать ядерную риторику в своих угрозах, ссылаясь на десятилетия совместного использования ядерного оружия НАТО. Также он добавил, что пока ядерное оружие не будет воспринято странами, как глобальная проблема, Путин будет избегать наказания за подобное поведение.

"Пока у президента Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности. Он оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетия совместного использования ядерного оружия НАТО. Пока страны продолжают рассматривать ядерное оружие как нечто иное, чем глобальную проблему, это помогает Путину избежать наказания за подобное поведение", – заявил Даниэль Хёгста.

Напомним, 25 марта диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

Ранее американский Институт изучения войны заявил, что угрозы диктатора Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе скептически относятся к возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась, ведь Си четко дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

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