Белый дом – о возможной передаче Украине польских МиГ-29: мы не диктуем партнерам, что передавать Киеву

В администрации американского президента Джо Байдена сказали не влияют на решения другие государств о военной помощи Украине. Каждая страна сама решает, какое оружие дать украинской армии для борьбы с полномасштабным вторжением России.

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Об этом на брифинге 17 февраля сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в администрации Байдена не диктуют партнерам условия в вопросе о помощи Киеву.

Так американский чиновник ответил на вопрос о том, как Вашингтон относится к идее передачи Украине самолетов МиГ-29 Польшей. О том, что Варшава рассматривает такую идею, ранее сказал глава государства Анджей Дуда.

"Мы никогда не диктовали партнерам, что передавать Украине и не указывали, когда нужно это делать", – заявил Кирби.

Представитель Байдена добавил, что, если партнеры захотят предоставить Киеву истребители, то в Вашингтоне такое решение поприветствуют.

Он также сказал, что решения о передачи ВСУ боевых самолетов от США в данное время нет. Поэтому Вашингтон не проводит обучение украинских воинов на американских истребителях.

Ранее Дуда в интервью Укринформу сказал, что официальная Варшава рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29, которые есть на вооружении польской армии. Он сказал, что украинские пилоты готовы летать на них практически сразу.

В то же время подготовка на истребителях F-16 потребует много времени.

"Несомненно, если будут переданы самолеты MiГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеет самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – подчеркнул президент Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему партнеры затягивают передачу нашей стране истребителей. По его словам, Украина нуждается в военной поддержке сейчас, тогда как предоставление боевых самолетов займет куда больше времени.

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