Не ко времени: Столтенберг объяснил, почему союзники затягивают передачу Украине истребителей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему партнеры затягивают передачу нашей стране истребителей. По его словам, Украина нуждается в военной поддержке сейчас, тогда как предоставление боевых самолетов займет куда больше времени.

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Об этом Столтенберг сказал в интервью ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что сначала нужно передать Вооруженным силам Украины то, что уже пообещали союзники, в том числе танки и системы противовоздушной обороны.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что страны-члены Альянса обсуждают возможность предоставления Украине самолетов с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Сейчас этот вопрос также поднимается во время консультаций.

"Такие консультации – о том, что нам стоит поставлять Украине – продолжаются с тех пор, как началась война. И то, что мы видим – поддержка, оказываемая членами НАТО – стала гораздо больше вместе с тем, как стала больше война. Начиная с Javelin, противотанкового оружия, артиллерии для ПВО, дальше – бронированные машины, тяжелые танки и теперь мы обсуждаем самолеты", – сказал Столтенберг.

Он назвал вторую причину промедлений партнеров с истребителями. Они сначала хотят убедиться в том, что оружие, которое уже получила Украина, эффективно. Оно должна быть на ходу, кроме того, нашим военным должно хватать боеприпасов для западного вооружения.

"Так же важно убедиться, что то вооружение, которое Украина уже получила, работает как положено. Поэтому мы должны убедиться, что доставляем достаточно боеприпасов и запчастей, чтобы это оружие было на ходу, иначе Украина не сможет победить в этой войне", – отметил генсек НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна и партнеры должны сделать все для того, чтобы страна-террорист РФ и ее агрессия против Украины потерпели крушение уже в этом году. Для этого Вооруженным силам Украины нужно еще большее вооружения, в частности, очень нужны самолеты.

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