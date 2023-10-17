'Бьем врага по всем направлениям': Наев наградил главного сержанта ВСУ, с которым с 2014 года воюет против РФ

Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев вручил главному сержанту ВСУ Александру Косинскому отличие "За службу и доблесть".

Видео с происшествия Наев опубликовал в своем Facebook.

Командующий ОС ВСУ отметил, что с Косинским они знакомы еще с 2014 года.

"С главным сержантом Вооруженных Сил Украины Александром Косинским мы знакомы с 2014-го года. Вместе работаем с начала российской агрессии против Украины и сейчас находимся в одном строю – бьем врага по всем направлениям",– написал Наев.

Он рассказал, что при поддержке Косинского для ВСУ готовят "отважных воинов, чтобы они обладали психологической стойкостью, мотивированностью, патриотичностью, а также высоким сортом мастерства".

"Чтобы знали как, где и каким образом бить вражескую нечисть. Мы этим будем заниматься и дальше. Слава Украине! Вместе победим!" – отметил Наев.