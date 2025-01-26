'Бьем врага вместе': сколько российских целей уничтожили силы ПВО за неделю. Видео

В течение недели 20-26 января противовоздушная оборона Украины сбила более 500 средств воздушного нападения противника. Среди обезвреженных целей – 375 "Шахедов", 71 разведывательный дрон и две управляемые ракеты.

Видео дня

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Ведомство также обнародовало видео боевой работы украинских защитников по противодействию российской агрессии.

По данным ВС ВСУ, в течение текущей недели силами ПВО сбито более 500 средств воздушного нападения войск РФ:

– две управляемые авиационные ракеты;

– 375 ударных дронов типа Shahed;

– 71 разведывательный БПЛА;

– 59 БПЛА других типов.

В частности, за неделю тактическая авиация Воздушных сил совершила более 30 самолетовылетов на воздушную разведку, истребительное прикрытие, огневое поражение и авиационную поддержку наземных подразделений.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по позициям противника бомбами и ракетами разных типов.

Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.

Кроме того, воины Сводной стрелковой бригады Воздушных сил произвели 64 поражения FPV-дронами, 144 успешных сброса с БПЛА, 11 стрелковых боев, 1100 разведывательных вылетов БпЛА.

В результате уничтожена живая сила, техника противника, полевые склады боеприпасов, десятки воздушных целей.

"Бьем врага вместе! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении Воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 января в Воздушном командовании "Восток" показали на видео мощную работу мобильных групп по "Шахедам". На кадрах видно, как воины ВСУ ведут огонь по враждебной цели трассерными патронами.

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