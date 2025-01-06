'Бьем врага вместе': сколько целей уничтожили силы ПВО за неделю

Противовоздушная оборона Украины за неделю (с 30.12.24 по 5.01.25) сбила 419 средств воздушного нападения противника. Это девять ракет разных типов, 370 дронов-камикадзе Shahed-136 и 40 российских БПЛА других типов.

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Отчетом поделилась пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Их воины продолжают отражать российские удары, прикрывать стратегические государственные объекты, объекты критической инфраструктуры и наши Силы обороны, а также наносят огненное поражение оккупантам на разных направлениях фронта.

Тактическая авиация ВС Вооруженных сил Украины совершила 50 самолетовылетов на истребительное прикрытие и авиационную поддержку наших воинов.

Украинские пилоты уничтожили 49 воздушных целей агрессора, нанесли 30 авиаударов по противнику бомбами и ракетами разных типов.

Среди пораженных объектов – пункты управления, полевые склады боеприпасов, логистика, скопление техники и живой силы врага.

"Бьем врага вместе! Вместе – к победе!" – такими словами пресс-служба закончила сообщение.

Как писал OBOZ.UA, в Сумской области в четыре раза возросла интенсивность российских обстрелов по сравнению с прошлым, 2024, годом, заявили в ОВА. Страна-оккупант постоянно применяет новые средства, атакуя приграничье.

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