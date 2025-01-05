Враг применяет новые средства атаки: интенсивность обстрелов Сумщины выросла в четыре раза. Видео

В четыре раза возросла интенсивность обстрелов Сумской области. Страна-оккупант постоянно применяет новые средства, атакуя регион.

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Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх. В эфире телемарафона он подчеркнул, что такие данные приводятся по сравнению с прошлым, 2024, годом.

"Если сказать откровенно, то да, сейчас мы фиксируем больше обстрелов. В четыре раза больше. Больше применяются FPV-дроны, которых в прошлом году вообще не было, а сегодня это уже более 130. Также это КАБы, это "Шахеды". И другие виды БПЛА врага", – сказал Владимир Артюх.

В то же время, он отметил украинских защитников, которые продолжают профессионально выполнять свои обязанности, уменьшая последствия обстрелов и обеспечивая безопасность гражданского населения в регионе.

"Я должен отметить профессиональные действия наших сил ПВО. Они действительно работают достаточно эффективно", – резюмировал глава Сумской ОВА.

Напомним, войска страны-агрессора России 4 января нанесли авиаудар по поселку Свеса Шосткинского района Сумщины. Вражеский КАБ попал по многоэтажному дому.

В настоящее время спасатели продолжают восстановительные работы на месте вражеского авиаудара. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы в жилом пятиэтажном доме, на который россияне сбросили авиабомбу.

Ранее сообщалось, что вечером 4 января оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомбы (КАБ) на пограничный город Семеновка в Черниговской области.

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