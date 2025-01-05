Войска РФ ударили КАБами по Черниговщине: 7 раненых, повреждены больница, кафе, дома. Фото

Российские войска продолжают террор мирного населения Украины. Вечером субботы, 4 января, оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомба (КАБ) на пограничный город Семеновка в Черниговской области.

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Удар был нанесен по центральной части города, что привело к многочисленным повреждениям и пострадавшим среди мирных жителей. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

"Вечером 4 января россияне сбросили 4 КАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилмассиву", – говорится в сообщении.

По состоянию на 23:00 известно о семи раненых. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

При этом поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают все специализированные службы, задействованные по ликвидации последствий обстрела.

В результате авиаудара значительные повреждения получили административное здание, местная больница, кафе, несколько жилых домов и автомобили, принадлежавшие мирным гражданам.

Напомним, войска страны-агрессора России в субботу, 4 января, нанесли авиаудар по поселку Свеса Шосткинского района Сумщины. Вражеский КАБ попал по многоэтажному дому, ранения получили десять человек, среди которых два ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января кафиры ударили по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковщины. В результате обстрела погиб 74-летний мужчина, повреждена жилая многоэтажка.

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