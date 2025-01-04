Оккупанты ударили по Ковшаровке на Харьковщине, погиб мужчина. Фото

В субботу, 4 января, российская оккупационная армия ударила по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области. От смертельного ранения погиб 74-летний мужчина, также был поврежден многоквартирный жилой дом.

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Об этом сообщают глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале и Харьковская областная прокуратура. Известно, что россияне ударили утром.

"В 10:50 оккупанты нанесли удар по поселку Ковшаровка Купянского района. В результате удара армии РФ от смертельного ранения погиб гражданский 74-летний мужчина", – говорится в сообщении Синегубова.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по совершению военного преступления, повлекшего смерть человека (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры и следственные полиции применяют все необходимые меры по фиксации военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, 30 декабря оккупанты совершили обстрел Ковшаровки, в результате которого погибла мирная жительница. Женщина в то время просто шла по улице также был поврежден многоэтажный дом.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Оккупанты планируют пересечь реку Волча, чтобы продвинуться в направлении Купянска.

Сейчас ситуация в Харьковском направлении сложная, но контролируемая. Украинские защитники продолжают делать все, чтобы не допустить продвижения противника.

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