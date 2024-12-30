Поврежден дом: Россия ударила по Купянскому району, погибла женщина

Войска Российской Федерации днем в понедельник, 30 декабря, обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района Харьковской области. Погибла одна мирная жительница.

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Трагедию подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он рассказал о вражеском ударе по Купянщине на своем Telegram-канале.

Женщина, которая стала жертвой атаки, в то время просто шла по улице. "Поврежден многоквартирный дом", – добавил руководитель областной военной администрации.

На месте работали экстренные службы и правоохранители.

Как писал OBOZ.UA:

– В ГПСУ заявили, что страна-террорист пытается расширить зону влияния в Харьковской области. С этой целью враг применяет диверсионно-разведывательные группы.

– Также в Государственной пограничной службе сообщали, что российская оккупационная армия пытается пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться в направлении Купянска.

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