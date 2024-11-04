Оккупанты попали в дом: на Харьковщине в результате вражеской атаки погибли три человека. Фото

Вечером 3 ноября российские оккупанты нанесли авиаудара по жилому дому в поселке Кившаровка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела погибли три человека, а еще одна пожилая женщина получила ранения.

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Об этом сообщили в прокуратуре области. "Оккупанты попали в пятиэтажку в Ковшаровке: один человек травмирован, трое, вероятно, погибли", – говорится в сообщении.

Удар случился около 20:50. Под обломками здания обнаружили тела троих погибших – двух женщин и одного мужчину. Травмированная 71-летняя женщина была доставлена в больницу. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются с учетом опасности обстрелов.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Прокуроры и следователи полиции документируют все доказательства для фиксации очередного военного преступления, совершенного российскими военными против гражданского населения Украины.

Напомним, что ранее Игорь Терехов сообщил, что только за октябрь российские оккупанты обстрелами повредили в Харькове 380 жилых домов. Из-за вражеских атак в городе было выбито 4648 окон. Тревоги в октябре в Харькове продолжались почти половину месяца – 339 часов и 51 минуту. Оккупанты совершили 25 атак, в результате обстрелов погибли девять человек, а 130 получили ранения.

Вечером 30 октября оккупанты ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажку, где был разрушен почти весь подъезд. Погиб 12-летний мальчик, 36 человек пострадали. Позже под завалами нашли погибшим 15-летнего парня.

1 ноября вражеская ракета попала по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Еще 46 человек были ранены, в том числе десятки полицейских. Повреждены админздание и жилые дома рядом.

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