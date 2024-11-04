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Оккупанты попали в дом: на Харьковщине в результате вражеской атаки погибли три человека. Фото

Ольга Ганюкова
War
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Оккупанты попали в дом: на Харьковщине в результате вражеской атаки погибли три человека. Фото

Вечером 3 ноября российские оккупанты нанесли авиаудара по жилому дому в поселке Кившаровка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела погибли три человека, а еще одна пожилая женщина получила ранения.

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Об этом сообщили в прокуратуре области. "Оккупанты попали в пятиэтажку в Ковшаровке: один человек травмирован, трое, вероятно, погибли", – говорится в сообщении.

Удар случился около 20:50. Под обломками здания обнаружили тела троих погибших – двух женщин и одного мужчину. Травмированная 71-летняя женщина была доставлена в больницу. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются с учетом опасности обстрелов.

Оккупанты попали в дом: на Харьковщине в результате вражеской атаки погибли три человека. Фото

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Прокуроры и следователи полиции документируют все доказательства для фиксации очередного военного преступления, совершенного российскими военными против гражданского населения Украины.

Оккупанты попали в дом: на Харьковщине в результате вражеской атаки погибли три человека. Фото

Напомним, что ранее Игорь Терехов сообщил, что только за октябрь российские оккупанты обстрелами повредили в Харькове 380 жилых домов. Из-за вражеских атак в городе было выбито 4648 окон. Тревоги в октябре в Харькове продолжались почти половину месяца – 339 часов и 51 минуту. Оккупанты совершили 25 атак, в результате обстрелов погибли девять человек, а 130 получили ранения.

Вечером 30 октября оккупанты ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажку, где был разрушен почти весь подъезд. Погиб 12-летний мальчик, 36 человек пострадали. Позже под завалами нашли погибшим 15-летнего парня.

1 ноября вражеская ракета попала по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Еще 46 человек были ранены, в том числе десятки полицейских. Повреждены админздание и жилые дома рядом.

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