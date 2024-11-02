В октябре россияне повредили в Харькове почти четыреста жилых домов: мэрия впервые обнародовала статистику

В Харькове впервые обнародовали статистику ущерба, который город понес в течение месяца в результате обстрелов со стороны России. Только за октябрь оккупанты повредили в Харькове 380 жилых домов.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По словам мэра, из-за вражеских атак в городе было выбито 4648 окон в квартирах, из которых 4273 уже установлены.

В 789 случаях выбивалось стекло с балконов, а в 1723 случаях – из стеклопакетов мест общего пользования. Коммунальщики уже восстановили остекление на 698 балконах и в 1548 местах общего пользования.

Оккупанты также повредили 160 кровель, из которых отремонтировано 103. Для ликвидации последствий каждого обстрела привлекали более 450 коммунальных работников и до 50 единиц специализированной техники.

"Эти данные собираются с начала войны, но на этот раз мы впервые их обнародуем, чтобы и харьковчане, и наши партнеры в Украине и за рубежом могли своими глазами увидеть, с какими вызовами ежедневно сталкивается город, какие убытки несет и сколько усилий вкладывается в его восстановление", – отметил мэр.

Также в октябре воздушные тревоги в Харькове продолжались почти половину месяца – 339 часов и 51 минуту. Оккупанты совершили 25 атак на город, чаще всего используя авиабомбы ФАБ-250. В результате обстрелов погибли девять человек, а 130 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты к вечеру 1 ноября в очередной раз ударили по Харькову баллистикой. Из-за ракетного удара по городу погиб один правоохранитель. Еще 30 полицейских и девять гражданских граждан были ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 октября оккупанты ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажку, где был разрушен почти весь подъезд. Погиб 12-летний мальчик, 36 человек пострадали.

Позже под завалами нашли погибшим 15-летнего парня. В общей сложности три человека погибли, из них двое детей.

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