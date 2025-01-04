Оккупанты сбросили КАБ на жилую многоэтажку в Сумской области: ранены дети
Войска страны-агрессора России в субботу, 4 января, нанесли авиаудара по Свесской громаде Шосткинского района Сумщины. Вражеский КАБ попал по многоэтажному дому, предварительно ранения получили три человека, среди которых два ребенка.
Ударом разрушен подъезд жилого дома. О последствиях вражеской атаки сообщили в Сумской областной военной администрации.
Также было обнародовано фото с места прилета.
По состоянию на 15:22 предварительно известно о трех раненых, среди которых два ребенка.
Продолжается аварийно-спасательная операция, под завалами могут находиться люди, сообщили в ОВА.
Воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 08:37 утра и по состоянию на 16:00 не отменяли.
В течение дня в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали о пусках российских КАБов тактической авиацией по Сумщине и фиксации вражеских ударных БПЛА над регионом.
По данным "Супільного", враг нанес удар по поселку Свеса.
Дополняется...