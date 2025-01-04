Оккупанты сбросили КАБ на жилую многоэтажку в Сумской области: ранены дети

Войска страны-агрессора России в субботу, 4 января, нанесли авиаудара по Свесской громаде Шосткинского района Сумщины. Вражеский КАБ попал по многоэтажному дому, предварительно ранения получили три человека, среди которых два ребенка.

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Ударом разрушен подъезд жилого дома. О последствиях вражеской атаки сообщили в Сумской областной военной администрации.

Также было обнародовано фото с места прилета.

По состоянию на 15:22 предварительно известно о трех раненых, среди которых два ребенка.

Продолжается аварийно-спасательная операция, под завалами могут находиться люди, сообщили в ОВА.

Воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 08:37 утра и по состоянию на 16:00 не отменяли.

В течение дня в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали о пусках российских КАБов тактической авиацией по Сумщине и фиксации вражеских ударных БПЛА над регионом.

По данным "Супільного", враг нанес удар по поселку Свеса.

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