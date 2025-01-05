Уничтожен весь подъезд: появились фото последствий попадания КАБа по многоэтажке Сумской области
В поселке Свеса Сумской области спасатели продолжают восстановительные работы на месте вражеского авиаудара. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы в жилом пятиэтажном доме, на который россияне сбросили авиабомбу.
Вследствие теракта был уничтожен целый подъезд многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
По информации спасателей, один из подъездов дома в результате атаки был разрушен полностью. На месте происшествия сотрудники ГСЧС помогают мирным жителям в эвакуации имущества и материальных ценностей.
Также осуществляется доставка строительных материалов для восстановительных работ. Недалеко от места удара функционирует два стационарных пункта несокрушимости.
В результате авиаудара по жилому дому ранения получили 10 людей, двое из них – дети в возрасте два года. Кроме того известно, что оккупанты запустили по пятиэтажному дому две бомбы, одна из которых привела к существенным разрушениям.
Напомним, войска страны-агрессора России 4 января нанесли авиаудар по поселку Свеса Шосткинского района Сумщины. Вражеский КАБ попал по многоэтажному дому.
Ранее сообщалось, что вечером 4 января оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомбы (КАБ) на пограничный город Семеновка в Черниговской области.
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