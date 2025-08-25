'Бензина нет и не будет': хакеры взломали росТВ на День Независимости Украины и показали неудобную для Кремля правду о войне

Киберспециалисты на День Независимости Украины взломали российское телевидение и показали телезрителям неудобную для Кремля правду о войне в Украине. В ролике говорилось о настоящих потерях путинской армии и других "достижениях" так называемой "СВО".

Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Главном управлении разведки. К тому же, россияне более трех часов наблюдали за взрывами российских НПЗ и видами захоронений российских солдат.

Детали

"Бензина нет и не будет: в День Независимости Украины российским телезрителям показали правду о "СВО", – говорится в сообщении.

По информации источников в ГУР МО, местным киберпартизанам удалось сломать российского провайдера "№3", после чего на телеэкранах россиян появилось "несанкционированное" видео о реальных результатах войны России против Украины сразу на 116 телеканалах.

Кроме того, киберактивисты заблокировали доступ администраторов провайдера к серверам, усложнив им возможность прервать трансляцию "партизанского" видео.

"В результате по меньшей мере 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ более трех часов подряд наблюдали взрывы российских НПЗ и бескрайние виды захоронений российских солдат в вечерний прайм-тайм на собственных телеэкранах", – говорится в сообщении.

Киберспециалисты позаботились и о тех, кто не пользуется цифровым телевидением: трансляция ролика была дополнительно обеспечена через приложения Apple Store, Google Play, Smart TV и других кабельных сетях.

Напомним, недавно хакеры "Атеш" провели кибероперацию против РФ. Они "положили" ключевую российскую сырьевую биржу, через которую проходит до 99% организованных торгов российскими ресурсами, включая нефть, газ и уголь.

Как писал OBOZ.UA, 28 июля российский национальный перевозчик "Аэрофлот" подвергся масштабной хакерской атаке, из-за которой отменил более 100 рейсов и только за сутки потерял не менее 250 миллионов рублей, а общие убытки могут достичь нескольких миллиардов. Отмечается, что восстановление IT-систем после кибератаки может занять до года.

