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Бербок прервала визит в Украину из-за преследования российского дрона: детали

Дарья Дурова
War
3 минуты
4,6 т.
В Украине российский БПЛА следил за колонной главы МИД Германии

В Николаевской области кортеж министра иностранных дел Германии Анналены Бербок преследовал разведывательный беспилотник российских войск. Это произошло 25 февраля, когда политик посещала местную опреснительную станцию.

В это время в регионе объявляли воздушную тревогу. Из-за инцидента главе МИД ФРГ пришлось изменить программу визита, пишет BILD. Через несколько часов кортеж Бербок уже пересек границу с Молдовой.

Анналена Бербок в Николаеве

Корреспондент BILD Надя Асвад, которая сопровождала политика, рассказала: колона авто ехала в сторону Черного моря к опреснительной станции, которая находится примерно в 50 км от линии фронта.

По дороге к машинам приблизился вражеский БПЛА, он проводил разведку. У украинских членов делегации на смартфонах сработали сигналы воздушной тревоги.

Водители пытались уйти от дрона, но он летел следом. В итоге им удалось оторваться, но посещение Бербок станции для опреснения воды отменили. В МИД Германии сообщили, что это было сделано по соображениям безопасности.

Бербок 25 февраля 2024 года посетила Николаев
Бербок с водой из опреснительной системы

Медиакомпания ZDF отметила, что оставаться в движении в этой ситуации было самым безопасным вариантом. Визит Бербок в Николаев срочно прервали, она покинула страну.

Виталий Ким и Анналена Бербок в Николаеве
Министр иностранных дел Германии в украинском городе Николаев
Главе МИД Германии пришлось изменить программу визита
За машиной Бербок в Николаеве следил дрон ВС РФ

Николаевская областная государственная администрация сообщила в Facebook, что глава немецкого внешнеполитического ведомства "осмотрела установленные в рамках подписанного Меморандума между компанией Boreal Light GmbH и Николаевским городским советом опреснительные системы на солнечных панелях".

На этот проект немецкая организация выделила 260 миллионов гривен.

Опреснительные системы на солнечных панелях
Проект заработал благодаря помощи ФРГ
Опреснительная система
Николаев на карте

Как писал OBOZ.UA, в январе 2024 года Анналена Бербок на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швеццария) заявила, что конфликт Израиля и Палестины не только угрожает распространением на ближайшие территории, но и влияет на Европу, в том числе и на войну в Украине.

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