Бербок прервала визит в Украину из-за преследования российского дрона: детали

В Николаевской области кортеж министра иностранных дел Германии Анналены Бербок преследовал разведывательный беспилотник российских войск. Это произошло 25 февраля, когда политик посещала местную опреснительную станцию.

В это время в регионе объявляли воздушную тревогу. Из-за инцидента главе МИД ФРГ пришлось изменить программу визита, пишет BILD. Через несколько часов кортеж Бербок уже пересек границу с Молдовой.

Корреспондент BILD Надя Асвад, которая сопровождала политика, рассказала: колона авто ехала в сторону Черного моря к опреснительной станции, которая находится примерно в 50 км от линии фронта.

По дороге к машинам приблизился вражеский БПЛА, он проводил разведку. У украинских членов делегации на смартфонах сработали сигналы воздушной тревоги.

Водители пытались уйти от дрона, но он летел следом. В итоге им удалось оторваться, но посещение Бербок станции для опреснения воды отменили. В МИД Германии сообщили, что это было сделано по соображениям безопасности.

Медиакомпания ZDF отметила, что оставаться в движении в этой ситуации было самым безопасным вариантом. Визит Бербок в Николаев срочно прервали, она покинула страну.

Николаевская областная государственная администрация сообщила в Facebook, что глава немецкого внешнеполитического ведомства "осмотрела установленные в рамках подписанного Меморандума между компанией Boreal Light GmbH и Николаевским городским советом опреснительные системы на солнечных панелях".

На этот проект немецкая организация выделила 260 миллионов гривен.

Как писал OBOZ.UA, в январе 2024 года Анналена Бербок на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швеццария) заявила, что конфликт Израиля и Палестины не только угрожает распространением на ближайшие территории, но и влияет на Европу, в том числе и на войну в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!