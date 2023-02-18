Бербок призвала страны Запада как можно быстрее присоединиться к "танковой коалиции" и назвала главную проблему

Министр обороны Германии Анналена Бербок призвала страны Запада как можно скорее присоединиться к "танковой коалиции" и отправить бронетехнику в Украину. Пока эта потребность является "абсолютным приоритетом".

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Соответствующее заявление немецкая чиновница сделала "Баварскому радио" на полях Мюнхенской конференции. Также Бербок акцентировала необходимость ускорить подготовку украинских экипажей.

Она пояснила, что сплоченность союзников в "танковом вопросе" для Украины достаточно высока, однако затягивание поставок вызывает то, что не так легко найти такие машины, которые можно было бы передать и которые пригодны для использования на поле боя.

Чиновница напомнила, что Португалия и Норвегия уже объявили о своем вкладе, "но нужны еще страны, которые могут присоединиться". Важна именно совместимость передаваемых вооружений, что значительно повышает их эффективность. Опыт первого года войны показал, что даже одни и те же модели в разных странах имеют отличия.

Напомним: Нидерланды вместе с Германией и Данией предоставят Украине 100 танков Leopard. По срокам поставок премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что как только первые танки будут готовы, их передадут Украине. По его словам, это произойдет "как можно скорее".

Он также уточнил, что Нидерланды вносят значительный вклад в поставку танков Leopard 2, в частности, обеспечивают необходимую комплектацию и тренировку экипажей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– правительство Польши заявило о готовности отремонтировать танки Leopard для Украины. Кроме того, Польша подтвердила свое желание в передаче истребителей Миг-29 и F-16;

– танки Leopard 2A4, передачу которых союзники согласовали для ВСУ, окажутся в Украине уже в марте 2023 года. Те из них, которые предоставила Канада сегодня находятся в Польше, куда также прибыли инструкторы для обучения украинских военных.

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