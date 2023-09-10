Вот уже как третий день подряд меня просят прокомментировать мнение директора по анализу Разведывательного управления Минобороны США Трента Мола о том, что СОУ до конца 2023 с вероятностью 40-50% прорвут оставшиеся линии обороны РОВ.

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Если честно, комментировать такие заявления сложно. Ведь с одной стороны, этот человек аналитик, имеющий представления о боевых действиях и владеющий обширным объёмом информации, а не журналист, который вчера для The New York Times писал о резком скачке похищений инопланетянами в штате Юта, а сегодня, совершенно неожиданно, ставший военным обозревателем, общающимся с безымянными, но “заслуживающими доверия" источниками в Пентагоне. Очевидно, что теми же самыми источниками, что сообщали ранее этому журналисту о похищениях в штате Юта, но всё же.

Комментировать сложно, поскольку мы оперируем разными данными и явно подходы к анализу у нас разные. А потому, 40-50%? Смотря, с какой стороны посмотреть.

Если говорить о непосредственном выходе к побережью Азовского моря, с последующей изоляцией Крыма, то можно оценивать именно в этих рамках. Но если говорить, например, о прорыве именно второй линии обороны, то картина меняется в корне.

В настоящее время основной площадкой самый интенсивных боевых действий является Запорожский треугольник Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое. Этот треугольник образовался посредством прорыва по левому флангу от трассы 0408 первой линии обороны РОВ и создания клина, фланги которого не только давят на Новопрокоповку и Вербовое, но и само остриё клина нависло над Очеретоватым, являющимся трамплином по трассе 0401.

СОУ понадобилось два с половиной месяца для того, чтобы прорвать самую сложную в современной истории полосу обеспечения, глубиной 5 километров и выйти на границу с основной линией обороны РОВ. А теперь, исключительно математический расчёт – в среднем, в сутки, прорыв осуществлялся на сто метров в глубину.

Сейчас СОУ расширяют плацдарм во второй линии обороны, причём прорвав первый рубеж. Это говорит о том, что процесс прорыва и вправду ускорился. Например, по последним сводкам расширение зоны контроля составило 1,5 км. Скупые и весьма сухие официальные сводки уже дают понять, что расширение зоны прорыва в глубину, в том или ином направлении, но сейчас составляет в среднем 400 метров в сутки.

Так же, отдельно отмечу то, что российское командование вынуждено перебрасывать с Востока, Луганской области, из зоны ответственности группы войск "Центр" и "Запад", 234-й и 237-й десантные полки 76-й ДШД, а так же подразделения 7-й ДШД. Происходит это всё не от лёгкой жизни в Запорожском треугольники, ведь несмотря на количественное превосходство в обороне, РОВ его удержать не могут. И если будет утрачен контроль не только над автобанов 0408, но и над 0401 (про остальные сценарии с Вербовым я даже не говорю), то СОУ оказываются в лучшем для оккупантов случае у северных окраин Токмака в конце сентября-начале октября, в худшем – на южных окраинах.

В свою очередь, Токмак следует рассматривать не просто как важный логистический узел и всё такое, но и как город, находящийся на границе второй и третьей линии обороны РОВ.

А, что такое третья линия обороны, она же – тыловая? Это бескрайние минные поля? Нет. Это бесконечные, уходящие за горизонт окопы и ВОПы? Нет. Тыловая линия обороны это в первую очередь логистика, обеспечивающая первую и вторую всем необходимым МТО.

И из этого делаем некоторые умозаключения.

Командование РОВ сейчас в Запорожский треугольник, чтобы сдержать наступление СОУ, отправляет все имеющиеся ресурсы и даже больше, где они успешно обескровливаются и обнуляются. И, что же в таком случае случиться, если после того как Запорожский треугольник поглотит всё, что в него скормят, а когда он прорвёт до третьей линии, функционал которой "оборона" исключительно виртуальный, то и даже в этом виртуальном формате оборонять будет просто некем и нечем?

Бердянск, не теряй надежды. Всё будет.