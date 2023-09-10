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Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Блог | Бердянск, не теряй надежды! Реально ли прорвать российские линии обороны до конца года

Бердянск, не теряй надежды! Реально ли прорвать российские линии обороны до конца года

Вот уже как третий день подряд меня просят прокомментировать мнение директора по анализу Разведывательного управления Минобороны США Трента Мола о том, что СОУ до конца 2023 с вероятностью 40-50% прорвут оставшиеся линии обороны РОВ.

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Если честно, комментировать такие заявления сложно. Ведь с одной стороны, этот человек аналитик, имеющий представления о боевых действиях и владеющий обширным объёмом информации, а не журналист, который вчера для The New York Times писал о резком скачке похищений инопланетянами в штате Юта, а сегодня, совершенно неожиданно, ставший военным обозревателем, общающимся с безымянными, но “заслуживающими доверия" источниками в Пентагоне. Очевидно, что теми же самыми источниками, что сообщали ранее этому журналисту о похищениях в штате Юта, но всё же.

Комментировать сложно, поскольку мы оперируем разными данными и явно подходы к анализу у нас разные. А потому, 40-50%? Смотря, с какой стороны посмотреть.

Если говорить о непосредственном выходе к побережью Азовского моря, с последующей изоляцией Крыма, то можно оценивать именно в этих рамках. Но если говорить, например, о прорыве именно второй линии обороны, то картина меняется в корне.

В настоящее время основной площадкой самый интенсивных боевых действий является Запорожский треугольник Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое. Этот треугольник образовался посредством прорыва по левому флангу от трассы 0408 первой линии обороны РОВ и создания клина, фланги которого не только давят на Новопрокоповку и Вербовое, но и само остриё клина нависло над Очеретоватым, являющимся трамплином по трассе 0401.

СОУ понадобилось два с половиной месяца для того, чтобы прорвать самую сложную в современной истории полосу обеспечения, глубиной 5 километров и выйти на границу с основной линией обороны РОВ. А теперь, исключительно математический расчёт – в среднем, в сутки, прорыв осуществлялся на сто метров в глубину.

Сейчас СОУ расширяют плацдарм во второй линии обороны, причём прорвав первый рубеж. Это говорит о том, что процесс прорыва и вправду ускорился. Например, по последним сводкам расширение зоны контроля составило 1,5 км. Скупые и весьма сухие официальные сводки уже дают понять, что расширение зоны прорыва в глубину, в том или ином направлении, но сейчас составляет в среднем 400 метров в сутки.

Так же, отдельно отмечу то, что российское командование вынуждено перебрасывать с Востока, Луганской области, из зоны ответственности группы войск "Центр" и "Запад", 234-й и 237-й десантные полки 76-й ДШД, а так же подразделения 7-й ДШД. Происходит это всё не от лёгкой жизни в Запорожском треугольники, ведь несмотря на количественное превосходство в обороне, РОВ его удержать не могут. И если будет утрачен контроль не только над автобанов 0408, но и над 0401 (про остальные сценарии с Вербовым я даже не говорю), то СОУ оказываются в лучшем для оккупантов случае у северных окраин Токмака в конце сентября-начале октября, в худшем – на южных окраинах.

В свою очередь, Токмак следует рассматривать не просто как важный логистический узел и всё такое, но и как город, находящийся на границе второй и третьей линии обороны РОВ.

А, что такое третья линия обороны, она же – тыловая? Это бескрайние минные поля? Нет. Это бесконечные, уходящие за горизонт окопы и ВОПы? Нет. Тыловая линия обороны это в первую очередь логистика, обеспечивающая первую и вторую всем необходимым МТО.

И из этого делаем некоторые умозаключения.

Командование РОВ сейчас в Запорожский треугольник, чтобы сдержать наступление СОУ, отправляет все имеющиеся ресурсы и даже больше, где они успешно обескровливаются и обнуляются. И, что же в таком случае случиться, если после того как Запорожский треугольник поглотит всё, что в него скормят, а когда он прорвёт до третьей линии, функционал которой "оборона" исключительно виртуальный, то и даже в этом виртуальном формате оборонять будет просто некем и нечем?

Бердянск, не теряй надежды. Всё будет.

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