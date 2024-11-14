Бесконечные КАБы, FPV-дроны и неутихающая артиллерия: в сети показали, как выглядит сегодня Торецкий фронт. Фото

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы побывали на Торецком направлении на фронте и показали, как выглядят уничтоженные россиянами города и поселки. На этом направлении бои не утихают ни на минуту, россияне атакуют КАБами и FPV-дронами, а Силы обороны сдерживают наступление врага.

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Кадры из одного из самых сложных участков передовой Либеровы опубликовали на своем аккаунте в Instagram в среду, 13 ноября. Фотографы отметили, что находились там вместе с героическими воинами из батальона "Карпатская Сечь".

"Что это за фронт? Бесконечные КАБы (12 КАБов в один квадрат за 2 часа – это то, что собственными глазами видел я сам), FPV-дроны на оптоволокне, несмолкающая артиллерия. Город и поселки вокруг – стерты с лица земли", – говорится в сообщении.

По словам командира танковой роты "Карпатской Сечи" с позывным Шева, противодействия вражеским авиабомбам практически нет.

"От них почти нет противодействия. КАБ любой блиндаж разберет. Сложно сейчас воевать", – сказали военные.

Об этом также рассказывают и бойцы из расчета 120-го миномета, работающие в нескольких километрах от линии фронта. Однако там к КАБам добавляется огромное количество БПЛА.

"Все время, что работаем, над нами слышно жужжание "птичек". И своих, и вражеских – они здесь повсюду. Именно поэтому мы выходим из укрытия только, когда слышна команда "к бою". Ребята подряд забрасывают несколько мин, быстро перекуривают и возвращаются в тесный блиндаж. По рации слышно, как в нескольких километрах от нас по врагу работает танкист Шева. Бои здесь не стихают ни на минуту", – отметили Либеровы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Либеровы показали из дрона, как выглядит украинский город Волчанск Харьковской области, который также практически стерт с лица земли. Российские оккупанты, которые так и не смогли захватить этот населенный пункт, превратили его в руины, где нет ни одного уцелевшего здания.

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