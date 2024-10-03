Ни одного уцелевшего дома: как выглядит Волчанск, за который идут бои на Харьковщине. Фото

Украинский город Волчанск на Харьковщине практически стерт с лица земли. Российские оккупанты, которые так и не смогли захватить этот населенный пункт, превратили его в руины, где нет ни одного уцелевшего здания.

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Как выглядит сегодня Волчанск, показали фотографы Константин и Влада Либеровы. Они обнародовали в сети кадры, снятые с дрона.

Постоянные вражеские обстрелы города российскими КАБами, ФАБами и артиллерией превратили Волчанск в город-призрак, виды которого напоминают кадры из фильмов об апокалипсисе.

В Волчанске больше нет ни воды, ни света, ни газа. В городе вообще нет ничего, только пожарища на месте бывших построек.

Это украинский город – очередной пример "русского мира", который несет Украине озверевший сосед.

"Волчанская больше не существует. Не осталось ничего. Только пыль", – прокомментировали фотографы свои кадры.

Волчанск расположен всего в пяти километрах от границы с РФ, он ежедневно находится под ударами захватчиков.

Бои за город продолжаются. Оно в большинстве своем находится под контролем Украины, хотя в части города все еще присутствуют российские военные.

Напомним, Волчанск стал ареной ожесточенных боев в мае 2024 года, когда российские кафиры начали повторное наступление в Харьковской области. 15 мая захватчики вошли в город, оккупировав его часть.

Силам обороны удалось остановить продвижение врага, однако бои в Харьковском направлении продолжаются в Волчанске и Глубоком.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об увольнении Волчанского агрегатного завода, захваченного оккупантами во время наступления на север Харьковщины. Россия бросила туда свои наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, с которыми украинские спецназовцы вступали в контактные бои, иногда даже рукопашные.

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