В ГУР раскрыли данные о российских предприятиях, производящих компоненты для баллистики, авиации, БПЛА и РЭБ

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 155 российских предприятиях, связанных с производством компонентов для военной техники и вооружения. Речь идет о компаниях, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга "Роселектроника" российской госкорпорации "Ростех".

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Их продукция используется, в частности, в баллистических и крылатых ракетах, беспилотниках, средствах РЭБ, военной технике и авиационных системах. Об этом сообщила пресс-служба ГУР, а подробные данные опубликованы на портале War&Sanctions.

ГУР обнародовало данные о 155 предприятиях "Роселектроники"

В разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions ГУР опубликовало информацию о 155 предприятиях, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга "Роселектроника".

Холдинг объединяет предприятия и научные организации, занимающиеся разработкой и производством радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, сверхвысокочастотной электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

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Продукция этих предприятий используется в значительной части российского вооружения.

В частности, речь идет о баллистических и крылатых ракетах, БПЛА, средствах радиоэлектронной борьбы, военной технике, системах радиолокации и связи армейской, фронтовой и стратегической авиации.

Какие предприятия производят компоненты для российских ракет

В состав "Роселектроники" входят, в частности, предприятия, участвующие в кооперации по производству баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и 3М22 "Циркон".

Среди них ГУР называет:

АО "НИИ "ГИРИКОНД" – производитель прецизионных потенциометров для ракет "Циркон";

АО "НИЦЭВТ" – поставляет блоки обработки полетной информации для баллистических ракет "Искандер";

АО "НПП "ИНТЕГРАЛ-В" – производитель импульсных и нагревательных трансформаторов, используемых в ракетах 9М723.

В ГУР отметили, что последнее предприятие в настоящее время не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Такая же ситуация, по данным разведки, касается почти половины предприятий холдинга, информация о которых была обнародована на этот раз.

В ГУР призвали усилить контроль за санкциями

В разведке подчеркнули, что нахождение отдельных предприятий в санкционных списках не всегда приводит к сокращению производства российских ракет.

"Однако наличие "Гириконда" и "НИЦЭВТ" в санкционных списках большинства стран-партнеров мало повлияло на общие объемы производства этих ракет", – отметили в ГУР.

В то же время в разведке подчеркнули, что это не свидетельствует о неэффективности санкций. По мнению ГУР, ситуация прежде всего демонстрирует необходимость совершенствования механизмов контроля за их соблюдением и усиления ответственности за нарушения.

В разведке подчеркнули, что компоненты, оборудование, программное обеспечение и критически важное сырье не должны попадать к посредникам и покупателям, которые не могут подтвердить конечного получателя продукции.

Речь идет о необходимости гарантировать, что конечным получателем не является предприятие, связанное с российским военно-промышленным комплексом.

ГУР призвало перекрыть пути обхода санкций

Украинская разведка призвала партнеров усилить контроль за цепочками поставок.

Цель таких мер – сделать невозможным обход санкций и передачу России критически важных технологий, компонентов и материалов, используемых для производства вооружения.

"ГУР призывает усилить контроль над цепочками поставок, чтобы исключить возможность обхода санкций и передачи критически важных технологий и материалов агрессору", – говорится в сообщении разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 17 российских учёных и разработчиках, связанных с военно-промышленным комплексом РФ. Речь идет о представителях научных учреждений, привлеченных к исследованиям и разработкам военного и двойного назначения. В ГУР отмечают, что часть этих ученых при этом продолжает сотрудничать с международным научным сообществом.

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