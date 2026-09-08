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В ГУР раскрыли данные о российских предприятиях, производящих компоненты для баллистики, авиации, БПЛА и РЭБ

Ольга Ганюкова
War
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В ГУР призвали усилить контроль за санкциями
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Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 155 российских предприятиях, связанных с производством компонентов для военной техники и вооружения. Речь идет о компаниях, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга "Роселектроника" российской госкорпорации "Ростех".

Их продукция используется, в частности, в баллистических и крылатых ракетах, беспилотниках, средствах РЭБ, военной технике и авиационных системах. Об этом сообщила пресс-служба ГУР, а подробные данные опубликованы на портале War&Sanctions.

ГУР обнародовало данные о 155 предприятиях "Роселектроники"

В разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions ГУР опубликовало информацию о 155 предприятиях, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга "Роселектроника".

Холдинг объединяет предприятия и научные организации, занимающиеся разработкой и производством радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, сверхвысокочастотной электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Продукция этих предприятий используется в значительной части российского вооружения.

В частности, речь идет о баллистических и крылатых ракетах, БПЛА, средствах радиоэлектронной борьбы, военной технике, системах радиолокации и связи армейской, фронтовой и стратегической авиации.

Какие предприятия производят компоненты для российских ракет

В состав "Роселектроники" входят, в частности, предприятия, участвующие в кооперации по производству баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и 3М22 "Циркон".

Среди них ГУР называет:

  • АО "НИИ "ГИРИКОНД" – производитель прецизионных потенциометров для ракет "Циркон";
  • АО "НИЦЭВТ" – поставляет блоки обработки полетной информации для баллистических ракет "Искандер";
  • АО "НПП "ИНТЕГРАЛ-В" – производитель импульсных и нагревательных трансформаторов, используемых в ракетах 9М723.

В ГУР отметили, что последнее предприятие в настоящее время не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Такая же ситуация, по данным разведки, касается почти половины предприятий холдинга, информация о которых была обнародована на этот раз.

Какие предприятия производят компоненты для российских ракет
Какие предприятия производят компоненты для российских ракет
Какие предприятия производят компоненты для российских ракет
Какие предприятия производят компоненты для российских ракет
Какие предприятия производят компоненты для российских ракет

В ГУР призвали усилить контроль за санкциями

В разведке подчеркнули, что нахождение отдельных предприятий в санкционных списках не всегда приводит к сокращению производства российских ракет.

"Однако наличие "Гириконда" и "НИЦЭВТ" в санкционных списках большинства стран-партнеров мало повлияло на общие объемы производства этих ракет", – отметили в ГУР.

В то же время в разведке подчеркнули, что это не свидетельствует о неэффективности санкций. По мнению ГУР, ситуация прежде всего демонстрирует необходимость совершенствования механизмов контроля за их соблюдением и усиления ответственности за нарушения.

В разведке подчеркнули, что компоненты, оборудование, программное обеспечение и критически важное сырье не должны попадать к посредникам и покупателям, которые не могут подтвердить конечного получателя продукции.

Речь идет о необходимости гарантировать, что конечным получателем не является предприятие, связанное с российским военно-промышленным комплексом.

ГУР призвало перекрыть пути обхода санкций

Украинская разведка призвала партнеров усилить контроль за цепочками поставок.

Цель таких мер – сделать невозможным обход санкций и передачу России критически важных технологий, компонентов и материалов, используемых для производства вооружения.

"ГУР призывает усилить контроль над цепочками поставок, чтобы исключить возможность обхода санкций и передачи критически важных технологий и материалов агрессору", – говорится в сообщении разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 17 российских учёных и разработчиках, связанных с военно-промышленным комплексом РФ. Речь идет о представителях научных учреждений, привлеченных к исследованиям и разработкам военного и двойного назначения. В ГУР отмечают, что часть этих ученых при этом продолжает сотрудничать с международным научным сообществом.

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