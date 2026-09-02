Работают на войну: в ГУР раскрыли данные о российских учёных и разработчиках, связанных с ВПК

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 17 российских учёных и разработчиках, связанных с военно-промышленным комплексом РФ. Речь идёт о представителях научных учреждений, причастных к исследованиям и разработкам военного и двойного назначения.

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В ГУР отмечают, что часть этих ученых при этом продолжает сотрудничать с международным научным сообществом. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Российская наука работает на военно-промышленный комплекс

Данные о 17 учёных и разработчиках обнародовали в разделе "Инженеры агрессии" портала War&Sanctions. В ГУР отмечают, что российские вузы и научно-исследовательские учреждения напрямую сотрудничают с Министерством обороны РФ и предприятиями российского ВПК.

Научные учреждения выполняют государственные программы по разработке новых образцов вооружения и технологий для них, а также работают над импортозамещением компонентов, попавших под международные санкции.

В то же время отдельные российские учреждения и их сотрудники продолжают взаимодействовать с международным научным сообществом, в частности в рамках грантовых программ.

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Кто попал в список

Среди ученых, чьи имена обнародовало ГУР, есть сотрудники Московского физико-технического института. На его базе работает Центр технологий искусственного интеллекта с лабораторией цифровых технологий специального назначения, партнерами которой являются российские предприятия "Высокоточные комплексы" и Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова.

Также в список вошли профессора и доценты Сколковского института науки и технологий. В ГУР отмечают, что это учреждение участвует в разработках, связанных с изготовлением турбинных лопаток для авиационных двигателей, материалов и покрытий для беспилотников и космических аппаратов, а также производством полупроводников.

Еще одна группа – руководители Научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем Центрального аэрогидродинамического института имени М. Е. Жуковского. Они, в частности, занимаются разработкой стандартов для БПЛА, а также научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере использования искусственного интеллекта в системах управления беспилотниками.

Учёные продолжают международное сотрудничество

В ГУР отмечают, что большинство специалистов из обнародованного списка, несмотря на работу в российском ВПК, продолжает сотрудничать с учеными из других стран.

Они участвуют в совместных исследованиях, являются соавторами научных публикаций в ведущих международных изданиях, а также посещают международные конференции и другие научные мероприятия.

По оценке украинской разведки, полученные в ходе такого сотрудничества знания и опыт могут использоваться в российских научных учреждениях для создания и модернизации вооружений, а также укрепления технологических возможностей РФ в сфере вооружений.

США уже ввели ограничения

В ГУР также напомнили, что в июле 2026 года Министерство обороны США внесло более 30 российских институтов и учреждений в перечень организаций, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности США. Сотрудничество с этими учреждениями и их сотрудниками было запрещено.

Украинская разведка призывает партнеров расширить перечень ограничений, в частности в отношении научных учреждений, связанных с Россией, Ираном и КНДР, синхронизировать санкционные меры и усилить контроль за их выполнением.

В ГУР подчеркивают, что международное научное сотрудничество должно способствовать развитию и прогрессу, а не использоваться для усиления военного потенциала государства-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, секретный биологический комплекс РФ на острове Лысый в Тверской области официально позиционируется как "Центр экспериментальной физиологии", однако он работает в интересах российского Минобороны. Украинская разведка также обратила внимание на поиск лаборанта для этого объекта.

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