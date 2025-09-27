Беспилотники СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в российской Чувашии: что известно

В ночь на 27 сентября 2025 года дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по нефтеперекачивающей станции "Тинговатово" в населенном пункте Конар, Чувашская Республика РФ. Данная НПС находится в 1 тысяче километров от Украины.

Информацию об атаке сообщили источники OBOZ.UA в СБУ. Поражение также подтвердил председатель Чувашской Республики и сообщил, что работа станции временно приостановлена ​​до выяснения степени повреждения объекта.

Из собственных источников в СБУ получено подтверждение информации о попадании в насосную станцию ​​№1 с последующим горением. Транспортировка нефти через эту НПС приостановлена.

"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и дальше", – сообщил информированный источник в спецслужбе.

Напомним, Украина продолжает системно влиять на ресурсную базу государства-агрессора России. Еще 9 марта 2025 года украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Чебоксарах, столице Чувашии. Это стало первым случаем, когда украинский БПЛА достиг этого региона РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, что 24 сентября 2025 ударные морские дроны ГУР МО атаковали ключевые логистические объекты на Черноморском побережье России – порты Новороссийск и Туапсе.

В результате этой атаки была парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефть" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска, где россияне загружали нефть на танкеры, включая так называемый "теневой флот". Вместе эти пункты перевалки способны экспортировать до 2 миллионов баррелей сырья в день.

