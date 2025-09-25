Дроны ГУР парализовали работу нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске: раскрыты детали операции. Видео

Украина продолжает системно влиять на ресурсную базу государства-агрессора России, в частности ее черноморские порты, через которые осуществляется экспорт нефти. 24 сентября 2025 года ударные морские дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ключевые логистические объекты на Черноморском побережье России.

Речь идет о портах Новороссийск и Туапсе. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в ГУР МО.

Что известно

По данным источников в украинской спецслужбе, в результате атаки парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефть" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска, где россияне загружали нефть на танкеры, включая так называемый "теневой флот". Вместе эти пункты перевалки способны экспортировать до 2 миллионов баррелей сырья в день.

Кроме того, морские дроны ГУР взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов в порту Туапсе. По данным источников, удар по объектам нефтяного экспорта России, которые питают ведение войны против Украины, в очередной раз продемонстрировал низкую эффективность охраны черноморских портов российскими военными.

Российские войска открыли хаотичный и неточный огонь, что привело к разрушению жилых домов, уничтожению нескольких легковых автомобилей и панике среди населения Новороссийска, Туапсе и Сочи. Местные власти в экстренном порядке эвакуировали людей с пляжей.

"Борьба с теневым нефтяным экспортом государства-агрессора России продолжается", – подчеркнул источник.