Под прицелом база Черноморского флота РФ: дроны атаковали Новороссийск, поднялся дым. Видео

Неизвестные БПЛА днем 24 сентября долетели до Новороссийска (Краснодарский край РФ), в море также были зафиксированы надводные дроны. Предварительно, их цель – вражеская военно-морская база (в/ч 99608) Черноморского флота страны-агрессора.

В городе звучали сирены, работала ПВО российской оккупационной армии. "Мамочка, машины горят! Тут что-то сильно ушаталось!" – жаловалась очевидеца, снимая пожар.

На других видео видно, что в море плыл неизвестный объект. По нему ударили военнослужащие ВС РФ.

"Плывет, плывет!.. А когда его взорвут-то? О!!!" – комментировал автор одного из роликов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что под ударом (он забыл добавить, что под ударом российской ПВО) была центральная часть города, в районе гостиницы "Новороссийск".

"Все службы переведены в режим повышенной готовности... Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы", – поплакался он.

Поскольку российские военнослужащие применяли оружие в самом городе, есть не только разрушения, но и (согласно информации губернатора) погибшие и пострадавшие.

Дополняется...