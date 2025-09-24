Служба безопасности Украины повторно поразила НПЗ в российском Салавате. После того, как на это предприятие в Башкортостане второй раз за неделю посетили украинские дроны, там вспыхнул мощный пожар.

Последствия поражения цели в 1400 км от Украины устанавливаются. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в спецслужбе.

Детали поражения

Повторный результативный удар по важному для РФ нефтеперерабатывающему заводу в Башкортостане операторы дронов СБУ нанесли 24 сентября.

По словам источника, беспилотники ЦСО "А" СБУ долетели до Башкортостана второй раз за последние семь дней. Они поразили "Газпром Нефтехим — Салават" – один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

На этом предприятии производят 150 наименований продукции, в частности автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов.

Расстояние от Украины до пораженной цели — около 1400 километров.

Вследствие нескольких попаданий беспилотников ЦСО "А" СБУ на территории завода возник пожар: после взрывов в воздух поднялся огромный столб черного дыма.

Местный губернатор попадания признал и заявил, что степень повреждений сейчас устанавливается.

"СБУ продолжает наносить прицельные дипстрайки по объектам, которые финансируют войну против нашего государства. Сезон "хлопков" на российских НПЗ в самом разгаре. Страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого", — подчеркнул наш собеседник в СБУ.

Что известно об атакованном предприятии

"Газпром нефтехим Салават" – это российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии.

Предприятие осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья и производство 150 наименований продукции, в том числе 70 наименований основной продукции: автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо нефтяное, мазут, битум нефтяной дорожный вязкий, сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов, сера, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, полиэтилен суспензионный высокой плотности, этилен, стирол, ПСМ-Э, спирт бутиловый, изобутиловый, изооктиловый, карбамид, аммиак и многое другое.

Продукция отгружается во все федеральные округа РФ, а также идет на экспорт за рубеж.

В состав "Газпром нефтехим Салават" входит три технологических завода: нефтеперерабатывающий, газохимический и "Мономер", которые находятся на одной производственной площадке в городе Салават. Кроме того, в состав компании входит ООО "Ново-Салаватская ПГУ".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром в среду, 24 сентября, дроны повторно атаковали НПЗ в российском Салавате. На тот момент еще не было известно, кто именно ответственен за поражение.

Вероятно, во время удара была повреждена ЭЛОУ-АВТ-6, эта установка спроектирована на переработку 6 млн тонн сырья в год.

Предыдущий удар по этому же объекту СБУ нанесла 18 сентября. Тогда была поражена установка для переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4.

