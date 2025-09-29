Беспилотники ВСУ поразили два российских 'Солнцепека' на Купянском направлении. Видео

Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" на Купянском направлении уничтожили две реактивные тяжелые огнеметные системы российских войск – ТОС-1А "Солнцепёк". Это произошло в течение последних дней, когда подразделения продолжали активно отрабатывать позиции врага.

О потерях российских оккупантов сообщил командир полка Юрий Федоренко. В своем Telegram-канале он обнародовал видео ударов, где видно момент поражения техники. По словам офицера, каждый уничтоженный "Солнцепек" – это минус серьезная угроза для украинских подразделений и мирных городов.

Угроза для населенных пунктов

ТОС-1А "Солнцепек" – одна из самых разрушительных систем на вооружении армии РФ. Ее используют для массированного обстрела позиций Сил обороны и для сожжения гражданской инфраструктуры. Федоренко подчеркнул, что именно эти установки неоднократно били по украинским населенным пунктам, пытаясь заставить людей уехать и сломить сопротивление.

Уничтожение сразу двух таких систем на одном направлении стало ощутимым ударом по возможностям противника. Украинские военные отмечают: чем меньше вражеских "Солнцепеков", тем больше шансов сохранить жизнь гражданским и стабилизировать ситуацию на линии фронта.

Детали успешной операции

Как отмечают в полку, удары осуществляли специальные экипажи беспилотников, которые уже имеют значительный опыт работы с вражеской техникой. Стоимость одной такой установки исчисляется миллионами долларов, поэтому потери для российской армии являются не только военными, но и финансовыми.

Украинские силы обороны постепенно выбивают с передовой опасные системы, ослабляя потенциал врага. Видео подтверждает эффективность ударов и демонстрирует, как современные беспилотные технологии способны уничтожать даже самую тяжелую бронированную технику противника.

