'Время работает на нас!' Украинский командир рассказал о новой тактике армии РФ

Российские захватчики с начала лета внедрили на фронте новую тактику "тысячи порезов", где применяют значительное количество малых штурмовых групп. Таким образом враг делает ставку на численность собственного личного состава.

Об этом рассказал командир 429-го полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телеканала FREEДOM. Однако, по его словам, такой план не принесет врагу никакого стратегического успеха.

Российское командование не ценит жизни своих солдат

Федоренко объяснил, что суть новой тактики россиян это многократные мелкие прорывы, которые имеют целью постепенное продвижение вглубь территории, накопление сил и удары по тыловым объектам. Он добавил, что оккупанты относятся к своим людям как к ключевому ресурсу войны, в отличие от Украины, где жизнь военнослужащих является высшей ценностью и защищается всеми доступными средствами, в частности, дронами, артиллерией и роботизированными комплексами.

По словам военного, РФ может быстро пополнять войска контрактниками благодаря выплатам и компенсациям, что позволяет массово использовать штурмовые группы.

Благодаря ВСУ, враг не будет иметь успеха

Однако Федоренко убежден, что "тысяча порезов" не принесет агрессору решающего преимущества, поскольку ВСУ всегда находят инструменты противодействия, а удержание ключевых территорий на наиболее горячих направлениях свидетельствует о способности отвечать на инициативы врага.

"Начались массированные обстрелы с применением "Шахедов" – создали группы, которые дронами и ракетами перехватывают и сбивают эти цели. Время работает на нас: чем дальше, тем больше будет средств и операторов", – объяснил командир.

Вместе с тем он подчеркнул, что "врага не нужно недооценивать, но и не стоит переоценивать". Однако пока украинцы объединены и борются, россияне не достигнут никаких успехов, какую бы тактику они не применяли, отметил Федоренко.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 сентября, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1110 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 108 тыс. 510 человек. Кроме того, ликвидирована вражеская техника и вооружение.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация остается сложной на Покровском направлении. Враг забрасывает позиции Сил обороны Украины своим пушечным мясом и несет большие потери. Возле Покровска россияне пытаются зажать украинских защитников массой.

