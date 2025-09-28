Минус 1110 оккупантов, семь танков и сотни дронов за сутки: в Генштабе рассказали о свежих потерях врага

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1110 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 108 тыс. 510 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 27 сентября, украинские воины ликвидировали семь российских танков (всего уничтожено 11 211), две боевые бронированные машины (23 290), 45 артиллерийских систем (33 231), одну РСЗО (1503).

Уничтожено также 454 БпЛА оперативно-тактического уровня (64 385), 131 единицу автомобильной техники (63 040).

Также в целом Россия потеряла уже 1223 средств ПВО, 427 самолетов, 345 вертолетов, 3747 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку и 3 977 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что морпехи показали, как уничтожают логистику в тылу врага на Херсонщине.

Кроме того, военные рассказали, что происходит под Покровском. Там оккупанты давят массой.

