Оккупанты давят массой: военные рассказали, что происходит под Покровском

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Враг забрасывает позиции Сил обороны Украины своим пушечным мясом, неся большие потери.

Об этом в эфире 24 канала рассказал офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что оккупанты давят массой. Кроме живой силы, они атакуют украинские позиции различными видами оружия.

Что происходит вокруг Покровска

Как рассказал Назаренко, Покровское направление остается самым горячим среди всех направлений на линии фронта. Тактика оккупантов возле Покровска – зажать украинских защитников массой.

"Однако видим единичные продвижения на сотню, две или 500 метров. Видим и пропорциональные потери – десятки уничтоженных оккупантов. Получается, что один метр – это один уничтоженный оккупант", – отметил офицер.

Большое количество российских солдат под Покровском сопровождает большое количество боеприпасов к артиллерии, КАБы, ФАБы, минометы и авиация. Кроме того, враг активно использует ударные дроны – "Молнии", "Герберы" и "Шахеды".

В этих сложных условиях Силы обороны Украины выполняют работу по защите позиций за пределами человеческих возможностей. Пехотинцы на своих плечах держат целую полосу боевых действий, подчеркнул Назаренко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, противник активизировал штурмовые атаки на Покровском направлении, используя тактику инфильтрации малыми группами и пытаясь блокировать логистику. Ежедневно фиксируется до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

Защитники Украины дистанционно минируют подходы, применяют огневые группы и БПЛА и создают инженерные заграждения, сосредотачиваясь на сохранении жизни воинов.

