Оккупанты изменили тактику на Покровском направлении: украинские военные рассказали, что происходит. Карта

Противник активизировал штурмовые атаки на Покровском направлении, используя тактику инфильтрации малыми группами и пытаясь блокировать логистику. Ежедневно фиксируется до 600 вражеских FPV и ударных дронов. Защитники Украины дистанционно минируют подходы, применяют огневые группы и БПЛА и создают инженерные заграждения, сосредотачиваясь на сохранении жизни воинов.

Об этом свидетельствует заявление о новом характере действий врага в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ). Также было обнародовано видео уничтожения оккупантов на подступах к Покровской агломерации.

Инфильтрация – доминирующая тактика оккупантов

Как говорится в заявлении, агрессор активизировал свои штурмовые действия в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ и пытается блокировать логистические пути.

Доминирующей тактикой россиян становится инфильтрация – попытки проникнуть небольшим группами, минуя передовые позиции воинов Сил обороны.

В частности, на днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации, однако Силы обороны уничтожили россиян.

Угрозы накопления врага в этом населенном пункте нет, рассказали в ДШВ.

Враг запускает до 600 БПЛА ежедневно

В то же время враг осуществляет круглосуточную разведку, держит высокую интенсивность применения беспилотников по позициям ВСУ.

Ежедневно фиксируется применение до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

Понимая логику действий противника, командование 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ действует в соответствии со сложившейся ситуацией.

"Наши подразделения применяют все имеющиеся силы и средства. В частности, дистанционно минируют возможные пути продвижения врага, задействуют огневые группы и прикрывают угрожающие направления работой экипажей БПЛА. В случае необходимости, создаем дополнительные инженерные заграждения", – говорится в заявлении.

Кроме того, защитники Покровска систематически уничтожают российские БПЛА с помощью дронов и ударных "крыльев".

"Все наши действия направлены не только на остановку продвижения врага, но и сохранение жизни украинских военных. 7-й корпус ШР ДШВ контролирует обстановку в тесном взаимодействии со старшим командованием", – подытожили в подразделении.

Контрнаступательная операция ВСУ

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины проводят успешную контрнаступательную операцию в районе Покровска и Доброполья.

Во время жестких боев защитники нанесли врагу значительные потери и освободили 160 кв. км территории.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг в свою очередь сообщил, что только за последние семь дней на фронте произошло более 1,3 тыс. боестолкновений и почти треть из них – на Покровском направлении.

С начала года, по его словам, Силы обороны обезвредили более 307 тысяч оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы FPV-дронов ВСУ поразили в Донецкой области российскую бронемашину С-СТС "Ахмат" вместе с экипажем. Это произошло во время передвижения техники, когда Силы обороны Украины отследили цель и нанесли точные удары.

