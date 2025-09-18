С начала года обезврежено более 300 тыс. оккупантов: Сырский рассказал о ситуации на фронте. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов. Силы обороны наносят противнику серьезные потери в живой силе. С начала года обезврежено более 307 тысяч оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что только за последние семь дней на фронте произошло более 1300 боевых столкновений. Почти треть из них – на Покровском направлении.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" – резюмировал статистику генерал-полковник.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в конце августа в результате диверсии вражеская армия понесла ощутимые потери. Неизвестные диверсанты устроили пожар в командном пункте 35 российской армии. Предварительно, тогда на концерт к Кобзону отправились сразу 18 офицеров оперативного состава штаба этой российской армии.

