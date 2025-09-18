У врага – минус 18 офицеров: всплыли данные о диверсии с поджогом на Запорожье, которае 'проредила' ряды войск Путина

На Запорожье в конце августа в результате диверсии вражеская армия понесла ощутимые потери. Неизвестные диверсанты устроили пожар в командном пункте 35 российской армии.

Тогда на концерт к Кобзону отправились сразу 18 офицеров оперативного состава штаба этой российской армии. Подробности инцидента, о котором до сих пор не сообщалось, раскрыли в проекте "Хочу жить".

Что известно о диверсии и ее результатах

Эффектная и эффективная "демилитаризация" захватчиков на оккупированной части Запорожья произошла 30 августа в районе временно оккупированной Воскресенки. Причиной стал не прицельный удар, а диверсия.

"Неизвестные доброжелатели подожгли сухую траву возле командного пункта 35-й армии. Огонь быстро распространился на помещения и блиндажи командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом, оперативный состав штаба не смог спастись", – сообщили в "Хочу жить".

Навеки на пепелище, по данным проекта, остались сразу 18 российских офицеров.

Списки ликвидированных оккупантов

В распоряжении "Хочу жить" оказались поименные списки сгоревших оккупантов.

Так, по данным проекта, вследствие диверсии погибли:

Заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, полковник Махотин Илья Константинович , 25.02.1980

35-й ОА, полковник , 25.02.1980 Заместитель начальника отдела – начальник отделения общего оперативного планирования штаба 35-й ОА, подполковник Шигабутдинов Руслан Гильманович , 25.10.1990

штаба 35-й ОА, подполковник , 25.10.1990 Начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, подполковник Пашабеков Дмитрий Александрович , 19.07.1977

оперативного отдела штаба 35-й ОА, подполковник , 19.07.1977 Старший офицер по математическому моделированию оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сетдаров Рустам Атаджанович, 02.12.1989

оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор 02.12.1989 Офицер отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сулицкий Владимир Иванович , 20.02.1988

оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор , 20.02.1988 Начальник топографической службы штаба 35-й ОА, майор Силин Андрей Валерьевич , 20.02.1988

35-й ОА, майор , 20.02.1988 Начальник отделения технической защиты информации службы защиты государственной тайны штаба 54-й бригады управления, майор Нитаев Александр Владимирович , 25.12.1984

штаба 54-й бригады управления, майор , 25.12.1984 Заместитель начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, майор Кольцов Алексей Вячеславович , 28.02.1988

штаба 35-й ОА, майор , 28.02.1988 Офицер оперативного отделения отдела инженерных войск 35-й ОА, капитан Дмуха Александр Владимирович 20.02.1979

35-й ОА, капитан 20.02.1979 Офицер службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, капитан Панин Владислав Владимирович , 23.01.1996

штаба 35-й ОА, капитан , 23.01.1996 Офицер отдела противовоздушной обороны штаба 35-й ОА, капитан Богданов Андрей Юрьевич , 20.02.1988

штаба 35-й ОА, капитан , 20.02.1988 Офицер отделения разведки штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, старший лейтенант Сивухин Илья Константинович , 07.05.1998

35-й ОА, старший лейтенант , 07.05.1998 Начальник радиогруппы 714-го КРЦ 35-й ОА, лейтенант Яковец Вадим Станиславович, 07.05.1984

Тела еще пяти погибших оккупантов с места пожара не смогли эвакуировать. Остались там:

Заместитель начальника разведки – Начальник отделения Разведывательного отдела штаба 35-й ОА, подполковник Конойко Сергей Владимирович , 30.06.1978

35-й ОА, подполковник , 30.06.1978 Помощник оперативного дежурного тер. Центра управления штаба 35-й ОА, майор Филимонихин Владимир Вячеславович , 25.04.1984

35-й ОА, майор , 25.04.1984 Старший офицер оперативного отделения инженерных войск штаба 35-й ОА, старший лейтенант Хорин Алексей Сергеевич , 28.10.1993

35-й ОА, старший лейтенант , 28.10.1993 Начальник группы сбора и обработки информации 714-го КРЦ , капитан Пономарев Семен Андреевич , 14.08.1997

, капитан , 14.08.1997 Оператор расчета БПЛА"Орлан-10" роты БПЛА 64-й ОМСБр, Фокин Юрий Анатольевич, 06.02.1990.

"Напоминаем: для российских оккупационных войск на территории Украины не существует безопасных мест", – констатировали в "Хочу жить".

Там также призвали оккупантов, которые хотят выжить, сдаваться в плен к Силам обороны.

