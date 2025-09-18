У врага – минус 18 офицеров: всплыли данные о диверсии с поджогом на Запорожье, которае "проредила" ряды войск Путина
На Запорожье в конце августа в результате диверсии вражеская армия понесла ощутимые потери. Неизвестные диверсанты устроили пожар в командном пункте 35 российской армии.
Тогда на концерт к Кобзону отправились сразу 18 офицеров оперативного состава штаба этой российской армии. Подробности инцидента, о котором до сих пор не сообщалось, раскрыли в проекте "Хочу жить".
Что известно о диверсии и ее результатах
Эффектная и эффективная "демилитаризация" захватчиков на оккупированной части Запорожья произошла 30 августа в районе временно оккупированной Воскресенки. Причиной стал не прицельный удар, а диверсия.
"Неизвестные доброжелатели подожгли сухую траву возле командного пункта 35-й армии. Огонь быстро распространился на помещения и блиндажи командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом, оперативный состав штаба не смог спастись", – сообщили в "Хочу жить".
Навеки на пепелище, по данным проекта, остались сразу 18 российских офицеров.
Списки ликвидированных оккупантов
В распоряжении "Хочу жить" оказались поименные списки сгоревших оккупантов.
Так, по данным проекта, вследствие диверсии погибли:
- Заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, полковник Махотин Илья Константинович, 25.02.1980
- Заместитель начальника отдела – начальник отделения общего оперативного планирования штаба 35-й ОА, подполковник Шигабутдинов Руслан Гильманович, 25.10.1990
- Начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, подполковник Пашабеков Дмитрий Александрович, 19.07.1977
- Старший офицер по математическому моделированию оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сетдаров Рустам Атаджанович, 02.12.1989
- Офицер отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сулицкий Владимир Иванович, 20.02.1988
- Начальник топографической службы штаба 35-й ОА, майор Силин Андрей Валерьевич, 20.02.1988
- Начальник отделения технической защиты информации службы защиты государственной тайны штаба 54-й бригады управления, майор Нитаев Александр Владимирович, 25.12.1984
- Заместитель начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, майор Кольцов Алексей Вячеславович, 28.02.1988
- Офицер оперативного отделения отдела инженерных войск 35-й ОА, капитан Дмуха Александр Владимирович 20.02.1979
- Офицер службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, капитан Панин Владислав Владимирович, 23.01.1996
- Офицер отдела противовоздушной обороны штаба 35-й ОА, капитан Богданов Андрей Юрьевич, 20.02.1988
- Офицер отделения разведки штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, старший лейтенант Сивухин Илья Константинович, 07.05.1998
- Начальник радиогруппы 714-го КРЦ 35-й ОА, лейтенант Яковец Вадим Станиславович, 07.05.1984
Тела еще пяти погибших оккупантов с места пожара не смогли эвакуировать. Остались там:
- Заместитель начальника разведки – Начальник отделения Разведывательного отдела штаба 35-й ОА, подполковник Конойко Сергей Владимирович, 30.06.1978
- Помощник оперативного дежурного тер. Центра управления штаба 35-й ОА, майор Филимонихин Владимир Вячеславович, 25.04.1984
- Старший офицер оперативного отделения инженерных войск штаба 35-й ОА, старший лейтенант Хорин Алексей Сергеевич, 28.10.1993
- Начальник группы сбора и обработки информации 714-го КРЦ, капитан Пономарев Семен Андреевич, 14.08.1997
- Оператор расчета БПЛА"Орлан-10" роты БПЛА 64-й ОМСБр, Фокин Юрий Анатольевич, 06.02.1990.
"Напоминаем: для российских оккупационных войск на территории Украины не существует безопасных мест", – констатировали в "Хочу жить".
Там также призвали оккупантов, которые хотят выжить, сдаваться в плен к Силам обороны.
Сделать это безопасно можно, обратившись в чат-бот проекта t.me/spasisebyabot, позвонив на номер +38 044 350 89 17 или 688 (с украинских номеров), либо же написав в Telegram или WhatsApp по номерам: +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.
