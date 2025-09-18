'Освободили 160 кв. км': Зеленский сообщил об успешной контрнаступательной операции на Донецком направлении. Видео

На Донецком направлении в районе Покровска и Доброполья Силы обороны проводят успешную контрнаступательную операцию. В ходе жестких боев украинские воины нанесли российским террористическим войскам значительные потери. За время от начала операции наши защитники освободили 160 квадратных километров украинской земли от российской нечисти.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что заслушал сегодня, 18 сентября, доклад Главкома Александра Сырского о результатах контрнаступления в Донецкой области.

"За время с начала операции наши воины уже освободили 160 квадратных километров, еще более 170 квадратных километров очищены от оккупанта. Существенно пополнили наш обменный фонд – почти сотня уже есть российских пленных, будут еще", – рассказал глава государства.

По словам президента, украинские воины освободили семь населенных пунктов на Донецком направлении, еще девять – очищены от российского присутствия.

"Любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в ходе успешной контрнаступательной операции враг понес значительные потери. А украинская сторона значительно пополнила свой обменный фонд.

"Потери россиян только от начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только в эти недели – уже более чем две с половиной тысячи, из них более чем 1300 россиян – убиты", – привел данные президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что благодаря усилиям украинских воинов враг потерял наступательный потенциал на Донецком направлении.

"Фактически наши силы лишают возможности осуществить на этом направлении наступательную операцию, которую они долго планировали и на которую рассчитывали. Сначала Сумщина, теперь здесь", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

Россия готовила наступление на четырех направлениях – Сумском, Новопавловском, Покровском и Запорожском. Украинская сторона имела данные об этой подготовке.

Благодаря успешным действиям Сил обороны наступательная операция российских оккупационных войск на Сумском направлении потерпела провал. Об этом президент рассказал во время встречи с президентом Европейского парламента Робертой Мацолой в Киеве 17 сентября.

Понеся огромные потери, россияне отказались от наступления на Сумы и перебросили свой личный состав и средства в Донецкую область. Где он, как подчеркнул президент, понес еще большие потери.

Поскольку враг потерял много личного состава, он не имеет достаточно сил для того, чтобы наносить сильные удары на тех двух направлениях, на которых он еще пытается проводить наступательные действия.

"Я думаю, что на сегодня у них не будет хватать сил для массовых операций", – отметил Зеленский.

