В Донецкой области пилоты FPV-дронов поймали вражескую бронемашину 'Ахмат' с экипажем. Видео

В Донецкой области операторы FPV-дронов батальона беспилотных систем "Булава" поразили российскую бронемашину З-СТС "Ахмат" вместе с экипажем. Это произошло во время передвижения техники, когда пилоты FPV-дронов отследили цель и нанесли точные удары.

О ликвидации бронеавтомобиля сообщил официальный телеграмм-канал оперативно-стратегической группировки войск "Днепр". В сообщении отмечается: "Удачное минирование + контрольный в голову, ахмата силы покинули и штурм завершен". Событие также подтверждает 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, которая обнародовала видео уничтожения.

Боевая работа дронов

По словам военных, машина вспыхнула и выгорела вместе с экипажем. Военные отмечают эффективность комбинации минирования дороги и ударов FPV-дронами, которые становятся все более действенными в уничтожении бронетехники противника.

Этот случай подтвердил уязвимость даже новейших российских броневиков во время активных боевых действий на Донбассе.

Детали техники

З-СТС "Ахмат" был создан специально для войны в Украине, на базе КамАЗ-5350 в 2022 году на заводе "Ремдизель" и с начала агрессии активно поставлялся в войска.

Машина оснащена 450-сильным двигателем и может разгоняться до 100 км/ч. Активно применяется российскими оккупационными войсками во время российско-украинской войны

Известно, что до сих пор украинские защитники уничтожили не менее 47 таких броневиков, еще несколько были повреждены.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинские военные расчета FPV 7 корпуса ДШВ вывели из строя российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк". Это произошло ночью в 6 км от линии фронта в лесополосе возле Покровска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!