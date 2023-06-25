Бессмысленный русский бунт: полная хроника похода Пригожина на Москву и как на это реагировал мир

Наемники ЧВК "Вагнер" во главе с руководителем Евгением Пригожиным совершили мятеж в России, который стал самым серьезным внутренним вызовом для президента РФ Владимира Путина за все 20 лет его правления. Однако в этот раз российскому диктатору удалось удержаться у власти.

Видео дня

"Вагнеровцам" удалось пройти большую часть пути в Москву, прежде чем их лидер отдал приказ прекратить наступление во избежание кровопролития. О том, как разворачивался один из самых напряженных дней в новейшей истории России, информировали Sky News.

Хроника событий

Пятница

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал гневное видео, разжёгшее еще большую рознь с российским военным руководством. На нем он, в частности, впервые отвергает главное оправдание Владимира Путина по поводу вторжения в Украину.

Так, в серии аудиозаписей, опубликованных в Telegram, Пригожин, которого еще называют "Шеф-поваром Путина", говорит, что "зло" российского военного руководства "надо остановить", а его наемники пойдут "маршем за справедливость" против российских военных.

В ответ на это ФСБ России возбудило уголовное дело против Пригожина, заявив, что он призвал к "вооруженному мятежу".

Российский командующий объединенной группировкой войск в войне в Украине Сергей Суровикин призывает ЧВК "Вагнер" прекратить оппозицию военному руководству и вернуться к своим базам.

Суббота

Пригожин говорит, что "вагнеровцы" уже пересекли границу из Украины в Россию и готовы идти "до конца" против российских военных.

Боевики "Вагнера" ​​вошли в южный российский город Ростов и, вероятно, контролировали военный штаб, занимающийся контролем российских операций в Украине.

Что касается событий в России, Белый дом заявил, что следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнерами по развитию событий.

Губернатор Ростовской области призывает жителей сохранять спокойствие и оставаться дома, поскольку стало ясно, что войска "Вагнера" ​​взяли под свой контроль город Ростов.

Минобороны России призвало бойцов "Вагнера" ​​не выполнять приказы Пригожина, ссылаясь на то, что их "обманули и втянули в уголовную авантюру".

Источник в российских службах безопасности сообщил, что наемники Вагнера взяли под контроль все военные объекты в городе Воронеж, находящемся примерно в 500 километрах южнее Москвы.

Путин выступил с телевизионным обращением, пообещав подавить "вооруженный мятеж". Он обвиняет Пригожина в "государственной измене" и "ударе в спину".

Приспешник Путина, лидер Чечни Рамзан Кадыров говорит, что его силы готовы помочь подавить восстание, применив жесткие методы, если это будет необходимо.

В это время правительство европейских стран, в том числе Великобритании, Франции, Германии и Италии, выступили с заявлениями, в которых говорилось, что они внимательно следят за событиями в России.

Российские военные вертолеты открыли огонь по колонне повстанческих наемников, которые уже находились на полпути в Москву и продолжали молниеносно наступать после захвата Ростова-на-Дону ночью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "слабость России очевидна", и чем дольше Москва будет удерживать свои войска и наемников в Украине, тем больший хаос будет это вызывать внутри самой РФ.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что попытка Пригожина дестабилизировать общество и разжечь братоубийственную гражданскую войну, очевидно, провалилась.

Московские солдаты разместили пулеметную позицию на юго-западной окраине столицы, также вооруженная полиция собралась на трассе М4, ведущей в российскую столицу и по которой двигались наемники Вагнера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разговаривает по телефону с Путиным и призывает его действовать здравым смыслом. Беларусь выступила с заявлением, в котором подтвердила свою пророссийскую позицию.

В Белом доме утверждают, что Джо Байден общался с лидерами Франции, Германии и Великобритании и они вновь подтвердили свою поддержку Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен также говорит, что общался с министрами иностранных дел Большой семерки и представителем Европейского Союза по иностранным делам.

Путин подписал закон, разрешающий задерживать на 30 суток за нарушение военного положения в местах его введения.

Наемникам "Вагнера" пообещали амнистию, если они сложат оружие, "но делать это надо быстро".

Министерство иностранных дел России обнародовало заявление, в котором предостерегает страны Запада от использования мятежа группы Вагнера "для достижения своих русофобских целей".

В офисе президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, что он достиг соглашения с Пригожиным, согласившимся на деэскалацию конфликта.

Пригожин заявил, что приказал своим бойцам, которые колонной двигались в Москву, развернуться и вернуться на свои базы во избежание кровопролития. Было договорено, что он не будет преследоваться за попытку государственного переворота и уедет из России в Беларусь.

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко унизил Путина и планирует использовать Пригожина в своих целях. Так, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, сыгравший непосредственную роль в остановке военного наступления ЧВК "Вагнер" на Москву, унизил этим главу РФ Владимира Путина. Помимо такого вклада политик получил для себя и другие преимущества.

Также сообщалось, что 24 июня ЧВК "Вагнер" пресекла попытку "переворота" в РФ после так называемого вмешательства самопровозглашенного лидера РБ. Белорусский оппозиционер Андрей Курейчик объяснил, почему Пригожина смог остановить только Лукашенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!