Бесстрашный и несокрушимый: во время выполнения боевого задания погиб подполковник ВС ВСУ Денис Василюк. Фото

Война, развязанная Россией, забрала жизнь еще одного украинского летчика. Во время выполнения боевой задачи погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк.

Об этом сообщили на странице 831-й бригады тактической авиации в Facebook. Точно дата гибели пилота не указана.

"Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека", – отметили побратимы.

Денис Василюк был пилотом истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины, настоящим профессионалом своего дела. С начала полномасштабного вторжения РФ он совершил десятки боевых вылетов и стал полным кавалером ордена "За мужество".

Летчик, отдавший самое ценное в борьте за Родину, любил свою семью, свою жизнь, свою службу и украинское небо.

"Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Соболезнования родным Дениса! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе! Вечное уважение и память Герою!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских оккупантов погиб защитник из Волынской области Виктор Шворак. Герою было всего 24 года.

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