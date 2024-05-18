Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб молодой защитник из Волыни. Фото

В боях против российских оккупантов погиб защитник с Волынской области Виктор Шворак. Герою было всего 24 года.

Жизнь мужественного воина оборвалась в Харьковской области. Об этом в Facebook сообщает Сошичненская сельская территориальная громада.

Виктор Шворак родился в селе Радошинка 31 июля 2000 года. Последний бой принял в Харьковской области 15 мая 2024 года.

В родном селе вспоминают, что Виктор был искренним, добрым парнем. Окончил в 2015 году местную школу, учился в Камень-Каширском ПТУ с 2015 по 2019 год.

"Верный сын украинского народа, храбрый Герой отдал самое ценное за нас с вами – свою жизнь. Низко склоняем головы в скорби перед светлой памятью Героя. Искренние соболезнования матери, близким и родным. Скорбим вместе с вами, разделяем боль утраты родного человека. Виктор останется навсегда в наших сердцах", – отметили в сельсовете.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб механик-водитель из Ровенской области. 51-летнего Александра Вознюка около года считали пропавшим без вести после одного из боев на юге. Однако впоследствии стало известно о гибели воина.

Также сообщалось, что в бою на Авдеевском направлении погиб воин Дмитрий Лысенко, лидер ВОО "Солидарная молодежь" Покровска. Молодой человек, которого знал весь город, после полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил обороны, во время боев получал ранения, но возвращался на фронт.

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