Считали пропавшим без вести: в боях за Украину погиб механик-водитель из Ривненской области. Фото

В пятницу, 17 мая, на Ривненщине прощаются с 51-летним защитником Александром Вознюком, который в прошлом году погиб в боях с врагом на юге. Долгое время он считался пропавшим без вести.

Только через год тело воина возвращается домой, где его до последнего ждали, надеясь увидеть живым, жена и дочери. Гощанский поселковый совет призвал общину достойно встретить и провести Героя в последний земной путь.

Александр Вознюк родился 6 мая 1972 года в селе Тучин, окончил местную школу, затем – профтехучилище в Клеване. Правда, полученная там специальность так и не пригодилась в жизни мужчине, который посвятил себя столярству.

Он был мастером с золотыми руками. Отдавая душу любимой работе, заботился и о людях: никогда не отказывал в помощи или поддержке, ничего не жалел. Также мужчина был настоящим щитом для своей семьи.

"Светлый, добрый, отзывчивый человек. Очень любил жизнь, постоянно узнавал новое, интересовался документальными фильмами, историей…" – рассказала "Ривне1" жена Героя Ольга.

По ее словам, Александр служил срочную службу в армии, поэтому понимал, что его мобилизуют, и говорил, что пойдет, потому что должен защитить своих детей, семью, страну. После получения повестки и нескольких месяцев обучения он стал механиком-водителем первого механизированного отделения одной из бригад ВСУ и отправился на фронт в Запорожскую область.

Последнее боевое задание 9 июня 2023 года защитник выполнял возле Малой Токмачки. С тех пор родные потеряли с ним связь.

"Утром того дня подразделение, в котором наш земляк был старшим механиком-водителем, попал под артиллерийский обстрел в районе села. С тех пор связь с ним оборвалась", – отметил поселковый глава Николай Панчук.

Он добавил, что 7 мая 2024-го была проведена генетическая экспертиза останков тела неизвестного мужчины, по результатам которого признано, что это тело Александра Вознюка. Солдат погиб в тот трагический июньский день 2023-го, и только сейчас возвращается домой на щите.

Встреча и прощание с Александром Вознюком запланированы 17 мая в Ривне, а также возле родного дома защитника в селе Тучин. Похоронят Героя на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, в Берислав на Львовщину пришло подтверждение гибели молодого защитника Ивана Колодийчика, который служил в ВСУ с 2020-го и был командиром разведывательного взвода. Связь с воином исчезла еще 27 апреля 2022 года в районе Попасной, когда оккупанты вели наступление и артиллерийский обстрел.

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