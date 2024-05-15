Считали пропавшим без вести: в боях за Украину погиб 22-летний защитник из Львовской области. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Иван Колодийчик. Боец считался пропавшим без вести с апреля 2022 года и только после долгих поисков информация о его смерти подтвердилась.

Трагическое известие сообщили в Facebook Бориславского городского совета. Там отметили, что связь с воином оборвалась 27 апреля 2022 года в районе населенного пункта Попасная Луганской области, когда оккупанты вели наступление и артиллерийский обстрел.

Иван Колодийчик родился 23 июня 1999 года в городе Бориславе Львовской области. Окончил школу, Львовский военный лицей имени Героев Крут, а затем – Военную академию города Одессы.

В 2020 году, как отметили в горсовете, Колодийчик заключил контракт с Вооруженными силами Украины на прохождение воинской службы. Был командиром разведывательного взвода.

Похоронят бойца во Львове. В горсовете выразили искренние соболезнования семье Героя.

Напомним, также на фронте погиб 54-летний военный из Киева Валерий Васильев. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 мая в селе Роботино.

С начала полномасштабного вторжения РФ добровольно вступил в ряды ВСУ. Герой выполнял боевые задания на Бахмутском, Запорожском и других опасных и трудных направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинский защитник из Львовщины Виталий Кунь также погиб на фронте, защищая Родину от оккупантов. Герою навеки осталось 24 года.

– В Ивано-Франковской области провели в последний путь бойца "Азова" Андрея Плитуса, известного также под позывным "Лемиш". Герой участвовал в обороне Мариуполя, пережил плен и вернулся на передовую.

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